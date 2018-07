JVG-Judoka fahren nach Berlin

Die Judomannschaft des Johann-Vanotti-Gymnasiums Ehingen hat sich im Landesfinale des Wettbewerbs „Jugend trainiert für Olympia“ im Sindelfinger Glaspalast in der Wettkampfklasse III (Jahrgänge 2003 bis 2006) den Titel erkämpft. Damit qualifizierte sich das JVG-Team für das Bundesfinale in Berlin.

Wie schon im Regierungspräsidiumsfinale im Januar in Esslingen setzte sich die Mannschaft des JVG auch im Landesfinale in Sindelfingen souverän gegen die Schulmannschaften aus den drei anderen Regierungsbezirken des Landes Baden-Württemberg durch. Bei elf ausgeführten Kämpfen gaben die Schüler des JVG nur einen Kampf ab und setzten sich so mehr als deutlich gegen die Mannschaften der St.-Ursula-Schulen Villingen, der Gutenbergschule Karlsruhe sowie des Gymnasiums in der Taus Backnang durch.

Dimitrij Popp und Anton Popp sowie Nathanael und Uriel Böckheler waren die Siegesgaranten für das Team der Johann-Vanotti-Gymnasiums, Samuel Schrade komplettierte die Mannschaft.

„Ich dachte schon, dass wir beim Landesfinale eine gute Chance haben, Landessieger zu werden“, sagte der betreuende Lehrer Tobias Böckheler, „dass es aber so deutlich ausfällt, hätte ich nicht gedacht. Wir sind nun Landessieger und vertreten Baden-Württemberg im Judo in Berlin, Wahnsinn.“

Nach den Sommerferien, vom 23. bis 27. September, wird die Judomannschaft des Johann-Vanotti-Gymnasiums somit nach Berlin fahren, um dort als Vertretung des Landes Baden-Württemberg gegen die besten Teams aus den anderen 15 Bundesländern um den Sieg im Bundesfinale zu kämpfen.