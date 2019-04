Justiz- und Europaministerium wirbt für Europawahl

Ende März haben Hakim Benedda und sein Team im Auftrag des Baden-Württembergischen Ministeriums für Justiz und Europa in Städten im Ländle angefangen, die Wähler für die Wahl zum Europaparlament am 26. Mai zu motivieren. Einen großen Stand hatten sie während der Marktzeit am Samstag in der Ehinger Fußgängerzone aufgebaut.

Überparteilich und neutral wollten sie über das Europa von heute und in der Zukunft informieren. „Der Brexit und die Umwelt sind ganz große Themen bei den Menschen, die uns ansprechen“, sagte Benedda. Über Datenschutzverordnungen, Abgaswerte, das Whistleblower Gesetz, unnötige Richtlinien zu Bananen und Gurken wollten die Passanten ihre Meinung loswerden. Auf ein Banner mit den Farben Europas konnten sie ihre Wünsche für ein Europa von morgen schreiben. Ein Paar aus dem französischen Avignon, das zu Besuch in Ehingen war, freute sich über das Puzzle, in das die einzelnen Länder der EU eingefügt werden mussten. Ein Europaquiz und eine Fotobox waren zusätzliche Attraktionen.

Monika Walker-Steinchen kam mit ihrem Mann am Stand vorbei und sagte: „Die Europawahl ist vom Politischen her so wichtig, weil so viele rechte Parteien starken Zulauf bekommen und den europäischen Gedanken untergraben. Wir brauchen ein starkes Europa als Gegengewicht zu den USA und China“.

Ab 6. Mai ist dann Europaminister Guido Wolf selbst in 14 Städten auf Tour mit einem Infobus zur Europawahl, beispielsweise am 7. Mai in Ulm.