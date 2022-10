Jungs aus Down Under steppen und singen

The Tap Pack – das sind fünf australische Gentlemen auf großer Tournee. Am Donnerstag, 17. November, ist die Show um 19.30 Uhr in der Lindenhalle zu erleben. Inspiriert von Frank Sinatra, Dean Martin und Sammy Davis Jr. verbindet die Show modernen Step-Tanz mit humorvollem Flair und live gesungenen Hits von der Swing-Ära bis hin zu Michael Bublé und Beyoncé. Energiegeladen, explosiv und mit einer gehörigen Portion Sex-Appeal feierten die australischen Tänzer große Erfolge mit mehrwöchigen Platzierungen im Sydney Opera House und im legendären Sadler’s Wells in London. Bereits 2017 waren sie schon im Tipi am Kanzleramt in Berlin und beim ZDF Fernsehgarten zu Gast. 2022 sind die smarten Jungs aus Down Under für ein paar ausgewählte Termine in Deutschland und Österreich auf Tour. Bei dieser Veranstaltung erhalten Karteninhaberinnen und Karteninhaber der AboKarte der Schwäbischen Zeitung eine Ermäßigung von 2 Euro auf das Ticket. Informationen und Tickets: Kulturamt der Stadt Ehingen, Telefon 07391 503-503, www.kulturamt-ehingen.de ; www.reservix.de.Foto: Chris Parker