Junger Radfahrer wird schwer verletzt

Ins Krankenhaus kam ein 15-Jähriger am Montag nach einem Unfall in Ehingen. Gegen 16.30 Uhr verließ eine 29-Jähriger den Kreisverkehr der Münsinger Straße. Die Suzukifahrerin wollte auf die B 311 in Richtung Reutlingen fahren. Dabei achtete sie nicht auf einen Radfahrer.

Der 15-Jährige überquerte die Straße auf dem Fußgängerüberweg. Das Auto prallte gegen den Jugendlichen.

Der trug keinen Helm und wurde schwer verletzt. Rettungskräfte brachten ihn in ein Krankenhaus. Der Pkw war nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit. Ein Abschlepper barg ihn. Den Sachschaden schätzt die Polizei auf ungefähr 500 Euro.