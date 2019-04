Junger Biker gestürzt

Bei einem Unfall am Montag in Ehingen haben zwei Personen leichte Verletzungen erlitten. Gegen 21.15 Uhr waren zwei Personen mit einem Motorrad in der Pfisterstraße unterwegs. Der 17-jährige Fahrer verlor in einer Kurve die Kontrolle über sein Motorrad. Er und sein 15-jähriger Sozius stürzten. Beide erlitten durch den Unfall leichte Verletzungen. Sie kamen in ein Krankenhaus. An der Yamaha entstand Schaden von rund 500 Euro. Die Polizei Ehingen (Tel. 07391/5880) hat die Spuren gesichert und ermittelt den genauen Unfallhergang.