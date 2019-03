Junge Schauspieler agieren hervorragend

Das überaus schräge Theaterstück „Rettet den Struwwelpeter!“ hat die Theater-AG des Johann-Vanotti-Gymnasiums am Mittwoch und Donnerstag in der – letztmals im bisherigen Zustand zur Verfügung stehenden – Aula aufgeführt. Den Schülern gelang eine in jeder Hinsicht perfekte Inszenierung.

Eine Expedition in die Abgründe eines Bilderbuches stellt die Moritat von Norbert Franck dar. Lilli Langenhagen (Marlene Kottmann) und Bodo Büchel (Catharina Rieger), Agenten des Bundesamt für Literaturkorrektur , sollen sich mit den Geschichten vom „Struwwelpeter“ befassen, weil ihre Chefin Tilda Trostlos (Larissa Hirth) wegen seltsamer Veränderungen an Personen und Geschichten Handlungsbedarf sieht.

„Es stehn in diesem Büchlein hier sechs Mährlein mit schöner Bilderzier“, eröffnete Heinrich Hoffmann, Arzt mit dem akademischen Imponiertitel Doktor, das 1844 von ihm für seinen dreijährigen Sohn selbst gemachte Weihnachtsgeschenk und endete die Einleitung: „Das alles fein malte und beschrieb der lustige Reimerich Kinderlieb.“ Doch dem lieben Doktor widerfuhr vor 40 Jahren antiautoritäre Zensur. Dem ersten Vertreter der Jugendpsychiatrie warf man in einem Anfall von Chuzpe einen autoritären Erziehungsstil vor.

Frust, Lethargie und Angst im Sanatorium

Was aber die Agenten in Frankfurts Äppelwoi-Stadtteil Sachsenhausen vorfinden, ist viel schlimmer. Frust, Lethargie und Angst herrschen im Sanatorium des dem Fortschritt der Wissenschaft zum Opfer gefallenen Doktor Hoffmann (Edgar Mumber). Es ist eine Hölle psychiatrischer Manipulation im Vollzug von Frankensteins Experimenten und Gentechnologie. Das alte Bilderbuch hat seinen Charme verloren. Seine Figuren sind zu Patienten eines „Gottes in Weiß“ missraten.

Alle fürchten den seinem Vorurteil aus dem 20. Jahrhundert mehr als entsprechenden Doktor und folgen seinen lautsprecherverstärkten Anweisungen, bis sie mit Unterstützung der auf die ursprüngliche Lesbarkeit des Buches bedachten Agenten zu rebellieren beginnen.

Doch erst stemmt sich der fliegende Robert (Edgar Mumber) dem Sturm entgegen, um rechtzeitig im Sanatorium zu sein, und warnt die Sucher von Fehlern der modernen Interpretation. Das verbrannte Paulinchen (Alper Ceylan) behauptet, ihre Eltern eingeäschert zu haben. Dem gezähmten und Friederich (Friedrich Loparev) folgen die rechtsradikalen Buben Kaspar (Meret Maier-Wörz), Ludwig (Friedrich Loparev) und Wilhelm (Annika Buck) mit dem Anspruch, Fremden den Garaus zu machen, „weil sie nicht sind wie wir“. „Die Suppe wurde mir angedichtet“, behauptet der Suppenkaspar. Auch Daumenlutscher Konrad (Maya Stoll) und Zappelphilipp (Annika Rueß) haben ihre Wildheit abgelegt. Ihnen allen droht das Tintenfass des Nikolas, wenn sie sich nicht weisungskonform verhalten. „Wer nicht geschunden wird, ist nicht erzogen“, bemühen die besorgten Eltern (Friedrich Loparev, Maximilian Dusper, Emma Kathan, Maya Stoll, Larissa Hirth und Monika Schäfer) den Komödiendichter Menander und warnen die Kinder: „Wartet nur bis der Doktor kommt!“ – „Er ist schon da“ , postiert sich der Allmächtige in der Szene und kommandiert: „Ins Tintenfass, dann ist vorbei der ganze Spaß!“ Doch der Struwwelpeter (Alper Ceylan) beschwert sich, dass er wegen der langen Fingernägel die Notdurftreste nicht beseitigen kann.. „Mir stinkt’s“, rebelliert er, und als die Agenten mit dem Hasen (Monika Schächter) drohen, wird der Doktor schwach. Eine nach der anderen gewinnen die Figuren ihre Unbefangenheit zurück und setzen den Doktor außer Gefecht.

Bemerkenswert: Alle Schauspieler sprechen unter der Regie von Carola Jenter und Jeannette Wetzel astreines Hochdeutsch. Einige und ganz besonders Edgar Mumber brillieren mit einer Bühnenpräsenz, die manchem ausgebildeten Mimen zur Ehre gereichen würde.