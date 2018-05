Junge Künstler stellen sich vor

In der Reihe Forum junger Künstler stellen sich talentierte Nachwuchsmusiker aus der Region dem Ehinger Publikum vor. Am Mittwoch, 9. Mai, sind Jana Schenk, Annika Bosler am Klavier, Fabian Körner an der Tuba und Hannah Sühring mit der Trompete um 19 Uhr im Franziskanerkloster zu hören.

Alle haben beim Wettbewerb „Jugend musiziert“ auf Landesebene einen ersten Preis errungen und bereiten sich nun auf ihren großen Auftritt beim Bundesentscheid vor, der vom 17. bis 23. Mai in Lübeck stattfindet. Die Künstler spielen folgende Werke: Klavierduo Jana Schenk und Annika Bosler - vierhändig und zwei Klaviere, Moritz Moszkowski, From Foreign Parts-Spain/Dmitri Schostakowitsch, Konzertino und Richard Bennett, Four piece suite, Fabian Schenk, Tuba, und Klavierbegleitung von Astrid Schmid, Georg Philipp Telemann, Sonata in F minor (Andante – Vivace), Franz Watz, Concertino für Tuba and Band (Adagio), Frank Bencriscutto, Concertino for Tuba and Band mit Hannah Sühring, Trompete, und Klavierbegleitung Stefanie Knauer, Lars-Erik Larsson, Concertino (Allegro Moderato und Allegro resolute), Albert Lortzing, Thema und Variationen, Herbert Kamprath, Fünf Episoden für Jazztrompeter und Klavier, 1./2./3. Satz.