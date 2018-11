„Junge Elite“: CDU-Politiker Manuel Hagel erneut unter Top 40

Der Landtagsabgeordnete des Alb-Donau-Kreises und Generalsekretär der CDU Baden-Württemberg, Manuel Hagel, ist von der Zeitschrift „Capital“ erneut für den Preis „Junge Elite – Top 40 unter 40“ ausgewählt worden. Bereits zum elften Mal suchte die Zeitschrift Capital nach den größten Talenten in Deutschland, die unter 40 Jahre alt sind. Ausgezeichnet wurden je 40 junge Menschen in den vier Kategorien „Unternehmer“, „Manager“, „Politik“ sowie „Staat und Gesellschaft“. Die Redaktion befragte dazu Manager, Politiker, Headhunter, Berater und Alumni. Aus den Vorschlägen wählte die Redaktion die insgesamt 160 Preisträger aus. Der 30-jährige Manuel Hagel zählte bereits in den vergangenen beiden Jahren zu den Preisträgern in der Kategorie Politik.

„So eine Auszeichnung, das will ich gar nicht bestreiten, ist irgendwo schon schön – aber wichtiger als das, was die Redaktion einer Zeitschrift sagt, ist mir, wie die Menschen im Wahlkreis und in Baden-Württemberg meine Arbeit beurteilen. Darauf kommt es mir an – weil ich für die Bürger meine Arbeit mache und mich in der Politik engagiere. Wenn ich als Abgeordneter im Alb-Donau-Kreis unterwegs bin, wenn ich als Generalsekretär in Baden-Württemberg unterwegs bin, dann weiß ich, wofür es sich zu schaffen lohnt: für meine Heimat in Baden-Württemberg und die Menschen, die hier leben“, sagt Manuel Hagel.

