Es war den Bläsern der Jugendkapelle des Musikvereins Kirchbierlingen eine Herzensangelegenheit, die Spenden bei ihrem Adventskonzert dem geplanten Hospiz im ehemaligen Pfarrhaus im Ort zukommen zu lassen. Ein Wunsch, der, wie die mit kleinen und größeren Geldscheinen gut gefüllten Spendenkörbe zeigten, von den Konzertbesuchern gern aufgenommen wurde.

Gemeinsam mit einem extra gegründeten Projektchor haben die jungen Bläser unter der Leitung von Marek Scheliga mit den Zuhörern in der prall gefüllten Pfarrkirche den zweiten Advent stimmungsvoll gefeiert.

Viel Zeit für die Proben hatten die Bläser nicht, hatten sie doch erst nach dem Martinskonzert begonnen. Mit „Veneti adoremus“ starteten Chor und Bläserjugend in ihr gemeinsames Konzert. Rund 30 Sängerinnen und Sänger hatten sich unter der Leitung von Jolanta Scheliga zu einem Projektchor für dieses Konzert zusammengefunden und seit Anfang Oktober geprobt. Stimmungsvoll war die Kirche mit Kerzen und Lichtreflektionen illuminiert. „Und so leuchtet ein Licht der Weihnacht entgegen“, hieß es in der Begrüßung von Alisa Schick und Johanna Zimmermann. „Tochter Zion, freue dich“ spielte die Jugendkapelle. Immer wieder wurde der musikalische Teil durch vorweihnachtliche nachdenkliche Textlesungen, wie die des früheren Ortsvorstehers Karl Glöckler, aufgelockert. „Maria durch den Dornwald ging“ begann der Chor, ehe die Bläser langsam einfielen. Immer wieder gab es instrumentale Einlagen wie die der zwei Saxofonistinnen oder später von Horn und Trompete oder von Posaune, Trompete und Tuba.

„You raise me up“ sang mit seiner schönen volltönenden Stimme Jochen Osswald, die Kinder vom Kindergarten tanzten dazu einen Lichtertanz. Wunderschön war auch sein „Halleluja“, begleitet von der Bläserjugend. Der großen Waldhorngruppe mit sieben Bläsern zu lauschen, war ein einzigartiger Genuss für Blasmusikfreunde. Gemeinsam musizierten dann wieder alle Bläser und der Chor bei „Stern über Bethlehem“. Großartig war auch das „Concerto d’amore“ von Jacob de Haan mit drei unterschiedlichen Stilrichtungen, gespielt von der Jugendkapelle. „Wir sind sehr stolz auf euch“, sagte der Erste Vorsitzende Reinhold Schick zu seiner Jugendkapelle und den Chorsängern. „Aus Hobbysängern wurde ein toller Chor“, lobte Schick. Auch von Diakon Roland Gaschler gab es „ein riesengroßes Dankeschön“. Mit einem gemeinsam gesungenen „O du fröhliche“ ging das stimmungsvolle Adventskonzert in der Kirche zu Ende. Im Musikerheim, weil es draußen vor der Kirche, wo es eigentlich geplant war, nun wirklich zu ungemütlich war, war man anschließend noch gemütlich beisammen.