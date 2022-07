Jugendzeltlager der SG Dettingen

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

In diesem Jahr konnten wir unser Jugendzeltlager endlich wieder wie gewohnt stattfinden lassen. Von Freitag- bis Sonntagnachmittag haben 30 Kinder von den Bambini bis zur D Jugend zwei schöne Tage erlebt. Am Samstag durften wir beim BSV Ulm Bogenschießen ausprobieren. Vielen Dank an dieser Stelle für das tolle Erlebnis! Neben Elfmeterschießen, Fußballtennis, Blind-Kick im Soccercourt rundeten Abends gemeinsame Stunden am Lagerfeuer das Programm ab. Den Abschluss fanden wir am Sonntag bei Kaffee und Kuchen mit den Eltern sowie einem „Groß gegen Klein“-Spiel.