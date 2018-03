Jugendreitturnier Ehingen: Veranstalter zieht gemischte Bilanz

Eine gemischte Bilanz hat der Reit- und Fahrverein Ehingen nach seinem Jugendturnier gezogen. Der eigene Nachwuchs zeigte gute Leistungen bei dem Hallenturnier, doch die Teilnehmerzahlen hätten aus Sicht des Veranstalter besser sein können. Zwei Prüfungen mussten abgesagt werden. Mit der Resonanz „sind wir nicht zufrieden“, sagte daher Angelika Aierstok, die zusammen mit Wolfgang Butscher dem RFV vorsteht.

Das Turnier sei nicht so gut angenommen wie erhofft, sagte Angelika Aierstok. Man habe bei rund 80 Prozent der geplanten Starts gelegen. Ohne die DNF-Junioren-Trophy wäre die Beteiligung womöglich noch ein wenig geringer ausgefallen, so die RFV-Vorsitzende. Die neu ins Leben gerufene DNF-Trophy, ein Gemeinschaftswettbewerb der Pferdesportkreise Alb-Donau, Stuttgart-Esslingen und Staufen/Fils für Nachwuchsreiter mit wenig Turniererfahrung, lockte Teilnehmer aus den anderen Kreisen nach Ehingen. Mit deren Zuspruch war man beim RFV zufrieden, man hätte sich mehr Starter von den Vereinen aus dem eigenen Kreis gewünscht. Zusammen mit dem Pferdesportkreis Alb-Donau „werden wir versuchen, zu analysieren, woran es lag“, so Angelika Aierstok. Allein am Wintereinbruch von Samstag auf Sonntag wollte sie es nicht festmachen, denn: „Zwei Prüfungen mussten ja schon im Vorfeld abgesagt werden.“

DNF-Cup findet Anklang

Positiv bewertet Aierstok die Premiere des DNF-Cups. „Das ist mit Sicherheit eine gute Sache. Es ist Talentförderung an der Basis und ich finde, man sollte es weiter forcieren“, sagte die RFV-Vorsitzende. Für sie spricht nichts dagegen, dass der Wettbewerb, der den Mannschaftsgedanken fördern soll, auch im nächsten Jahr Teil des Ehinger Jugendturniers ist. Aber man müsse zunächst die Erfahrungen der anderen Veranstalter der dreiteiligen Serie abwarten.

Angetan war Angelika Aierstok auch vom Engagement der eigenen Mitglieder, die sich beim Turnier eingebracht haben. Dies ist nicht selbstverständlich, so die Vorsitzende. „Viele andere klagen über Helfermangel.“ Der RFV Ehingen nicht und auch die sportlichen Auftritte beim Jugendturnier passten. „Mit dem eigenen sportlichen Erfolg waren wir zufrieden.“ Einige vordere Platzierungen sprangen heraus.