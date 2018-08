Jugendmusikcamp 2018 endet mit Konzert

In der Ehinger Lindenhalle hat am Sonntagnachmittag das Abschlusskonzert des Jugendmusikcamps 2018 der Bläserjugend des Blasmusikverbands Baden-Württemberg stattgefunden. 58 Jungmusiker aus dem württembergischen und hohenzollerischen Landesteil präsentierten ein vom 13. bis 19. August erarbeitetes Programm.

Dem Urlaub an langweiligen Stränden zogen die Jugendlichen eine kreative Woche in der Landesakademie Ochsenhausen vor. Die Bläserjugend hatte die Jungmusiker zwischen 13 und 21 Jahren zum achten Camp eingeladen. Neben Proben für das Abschlusskonzert kam das Freizeitprogramm nicht zu kurz. Workshops und ein bunter Abend sorgten für Abwechslung und die Gelegenheit, sich näher kennenzulernen. Als Projektleiter hatte Christian König aus Wissgoldingen bei Schwäbisch Gmünd zusammen mit elf Betreuern die umfangreiche Organisation des Camps übernommen.

Warum ließen sich junge Musiker aus dem ganzen Blasmusikverband von Franco Hänle, dem Leiter des Kreisverbands-Jugendblasorchesters Ulm/Alb-Donau dirigieren? – Die Antwort liegt auf der Hand: Es gibt nichts Besseres als diesen dynamischen Dirigenten mit der jugendlichen Ausstrahlung. „Franco schaffte es, aus vielen Musikern eine Einheit zu formen“, bescheinigte Christian König dem musikalischen Leiter beste Arbeit. Das Ergebnis konnte sich hören lassen. „Wo sind die Schlagzeuger?“, fragte Hänle in die Runde, nachdem er federnden Schrittes die Bühne und sein Podium betreten hatte. Trommelnd marschierten sie durch den Zuschauerraum ein und spielten dem Publikum zu dessen Vergnügen ein rhythmisches Stück vor, ehe sie sich hinter dem Orchester aufstellten. Mit Aaron Coplands „Fanfare for the Common Man“ erklang ein Stück, das die britische Rockband Emerson, Lake and Palmer 1977 auf dem Album Works Volume I interpretierte. Auf Höchststufe bewegte man sich bei „Tulsa – a Symphonic Portrait in Oil“ von Don Gillis. Dabei ging es um einträglicheres Öl als das der Gemäldefarbe. Weitere Orchesterwerke, Gruppenvorträge und ein pulsierender „Rhythm Stand“ von Jennifer Higdon ergänzten das mit „James Bond - Selection 007 for Concertband“ beendete Konzert. „Happy“ hieß die lauthals geforderte Zugabe.