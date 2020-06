Jugendlicher prallt gegen Auto

Ein Jugendlicher hat sich am Mittwoch bei einem Unfall in Ehingen leichte Verletzungen zugezogen, teilt die Polizei mit.

Beim Fahren nicht aufgepasst

Der 16-Jährige war gegen 19.15 Uhr mit seinem Mountainbike in der Adlerstraße unterwegs. Infolge Unachtsamkeit prallte er gegen einen geparkten Ford. Der Rettungsdienst brachte ihn mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Der Jugendliche soll keinen Helm getragen haben. Der Sachschaden am Auto beträgt rund 2000 Euro.