Jugendliche Vermesser in der Stadt unterwegs

Mit verschiedenen Aktionen auf dem Ehinger Marktplatz und am Groggensee hat das Flurneuordnungsamt des Landratsamtes am Montag auf die verschiedenen Herausforderungen des Vermessungswesens, der Geodäsie, aufmerksam gemacht. Dabei haben die Vermessungstechniker und Ingenieure der Behörde Jugendlichen aus den Ehinger Schulen ihre Berufe näher gebracht.

„Mit dem Aktionstag Geodäsie wollen wir auf unseren Beruf aufmerksam machen“, erklärt Sigurd Quast, Leitender Ingenieur beim Landratsamt Alb-Donau-Kreis. Der Vermessungstechniker gehöre zu den Top-10 der Mangelberufe, in denen der Nachwuchs fehlt. „Mit dieser Aktion wollen wir Präsens für unseren Nischen-Beruf zeigen“, erklärt er. Gerade weil es wenige Bewerber gebe, seien die beruflichen Chancen in diesem Bereich sehr gut. Zum zweiten Mal hat sich das Flurneuordnungsamt mit dem Aktionstag in Ehingen gezeigt. Im vergangenen Jahr fand die Premiere statt. „Aber wir waren auch schon vorher beispielsweise mit Vermessungstechnikern in der Ehinger Realschule zu Gast, um um potenzielle Auszubildende zu werben“, sagt Christian Helfert, Leiter der gemeinsamen Dienststelle Flurneuordnung. Der Aktionstag konzentriere sich vor allem auf die Acht- und Neuntklässler, weil diese kurz vor ihrem Abschluss stehen und damit vor der Entscheidung, welchen beruflichen Weg sie einschlagen wollen.

Gute Mathe-Kenntnisse sind Voraussetzung

Die Ausbildung zum Vermessungstechniker dauert drei Jahre. „Die Voraussetzungen sind der Realschulabschluss und gute Kenntnisse in Mathe und Physik“, ergänzt Sigurd Quast, der den Aktionstag federführend organisiert hat.

Drei Stationen haben die Jugendlichen am Montag in Ehingen absolviert. Auf dem Marktplatz galt es die Höhe des Rathausturmes zu ermitteln. Der genauen Höhe haben sich die Jugendlichen in drei Phasen angenähert. Zuerst wurde geschätzt. „Dabei kommen die tollsten Ergebnisse zu Tage“, sagt Christian Helfert. Genauer wurde es, als die Nachwuchsvermesser einen normalen Meterstab zu Hilfe nahmen. „So haben Vermesser früher tatsächlich Höhen ermittelt“, erklärt Sigurd Quast. Heute passiert das digital mit dem sogenannten Tachymeter. Auch dieses Gerät durften die Jugendlichen ausprobieren.

Schatzsuche in der Stadt

Mittels Geocaching-Schatzsuche ging es dann für die Schüler zur dritten Station. „Ob ein Vermesser einen Grenzpunkt sucht oder ein Geocacher seinen Schatz, die Technik ist die gleiche“, erklärt Sigurd Quast. Mit dem Webcam-Geocache am Rathaus habe Ehingen sogar einen besonderen Geocach, davon gebe es nicht viele in Deutschland.

Dass auch Flurneuordnungen und damit verbunden Bodenkunde und Wertermittlung zum Aufgabenfeld der Vermesser gehören, erfuhren die Jugendlichen unterhalb der Konviktskirche. Hier durften sie Bodenproben nehmen und erfuhren, wie diese verschiedenen Qualitätsstufen zugeordnet und die einzelnen Flächen kartografiert werden.

Auch am Mittwoch und Donnerstag sind die Vermesser nochmal auf dem Ehinger Marktplatz, um Jugendliche auf ihren Beruf aufmerksam zu machen.