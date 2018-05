Jugendliche randalieren in Ehingen

Drei Burschen haben am Dienstag in Ehingen wohl den Kürzeren gezogen. Die Bewohner eines Hauses in der Innenstadt hatten gegen 18.30 Uhr die Polizei um Hilfe gebeten. Sie berichteten, dass mehrere Jugendliche ihre Unterkunft betreten hätten und dort randalierten.

Sie hätten Teile des Inventars beschädigt und die Bewohner angegriffen. Wenige Minuten später war die Polizei da. Doch die Angreifer seien schon weg, sagten die Bewohner. Immerhin wussten sie deren Namen. Polizeistreifen suchten sofort nach den Verdächtigen. Drei traf sie im Krankenhaus an. Sie mussten sich mit blutenden Wunden versorgen lassen. Die drei jungen Männer, 15, 16, und 17 Jahre alt aus Afghanistan, Deutschland und Russland, wollten von der Auseinandersetzung mit den Männern aus Syrien und Griechenland, die ebenfalls leicht verletzt wurden, nichts wissen.

Jetzt ermittelt die Ehinger Polizei um herauszufinden, was tatsächlich passiert ist und wer dafür verantwortlich ist.