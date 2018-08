Jugendliche radeln 48 Kilometer mit der CDU

Ein heißer Tag hatte sich wieder einmal angekündigt. Das hielt jedoch die Gruppe von acht Jugendlichen und zwei Betreuern nicht davon ab, sich Montag auf die diesjährige Radcross-Tour aus dem Ferienprogramm der CDU Ehingen zu begeben. Um 9 Uhr trafen sich auf dem Parkplatz der Schmiechtalschule im Berkacher Grund die acht Jugendlichen rund um Betreuer Rüdiger Sonnenstädt, unterstützt durch Ehefrau Eva.

In der ersten - noch kühlen - Morgenstunde führte der Weg südlich von Liebherr-Werk und Reithalle hinauf zur Jungviehweide. Erst nach vier bis fünf Kilometern ließ die Steigung etwas nach und man fuhr erleichtert durch die tiefen Wälder, bis dann endlich kurz vor Mundingen die „Kurze und die lange Bank“ mit 62 Sitzplätzen am Ehinger Besinnungsweg zur ersten Vesperpause einluden. Jetzt ging es kilometerlang bergab und nach einem letzten großen Anstieg noch einmal hinauf nach Erbstetten.

Hier teilte sich die Gruppe auf. Ein kleiner Teil fuhr direkt den Weg nach Unterwilzingen, der routiniertere Gruppenteil stieg nochmals auf, um nordwestlich von Erbstetten auf rund 1000 Meter Länge über Stock und Stein einen belieben Mountainbike-Trail hinab ins Lautertal zu brausen. Ab Unterwilzingen führte der Weg dann wieder gemeinsam durch das wunderschöne Lautertal vorbei an Höhlen und Felsen bis zum Biosphärenzentrum Lauterach. Der Grill ward schnell entfacht und nach einem Tauchbad in der frischen Lauter schmeckten Bratwürste und Grillfleisch ganz hervorragend. Weiter durch die immer noch sehr reizvolle Umgebung der Lauter führte die Strecke schließlich bis ins Donautal, zurück über Untermarchtal, entlang dem Donau-Radwanderweg bis nach Ehingen. Am Ende des Tages hatten die Teilnehmer rund 48 Kilometer sowie 400 Höhenmeter überwunden und freuten sich bereits auf die nächste Cross-Tour im Jahr 2019.