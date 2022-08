Jugendliche genießen das Ferienprogramm bei Sappi

Einmal einen Blick in die Sappi-Papierfabrik werfen oder ein Balance Board in der Lehrwerkstatt bauen, diese Angebote konnten Jugendliche ab 13 Jahren über das Sappi-Ferienprogramm in der ersten Augustwoche wahrnehmen. Das berichtet das Unternehmen in einem Schreiben.

Zur Werkführung Anfang August fanden sich 16 Jugendliche zwischen 13 und 14 Jahren ein. Yvonne Amico, PR und Kommunikation, informierte vorab über eine Präsentation rund um das Thema Zellstoff- und Papierherstellung. Anschließend führte Ausbildungsleiter Alexander Schröttle die interessierten Jugendlichen durch das Werk. „Die Papiermaschine einmal live zu sehen, ist am beeindruckendsten“, waren sich laut Mitteilung des Unternehmens alle einig. Für was die Sappi-Mitarbeitenden alles zuständig sind und welche Berufsbilder es bei Sappi gibt – darüber informierten die Azubis Benjamin Amann (Industriemechaniker), Elias Burgmaier (Elektroniker) und Moritz Klumpp (Papiertechnologe).

Tags darauf trafen sich neun Jugendliche bei Sappi in der Lehrwerkstatt, um ein Balance-Board zu bauen. Die Form des Boards wurde zuerst auf einen Karton gezeichnet und dann auf eine Mehrschichtplatte übertragen. Zum Balancieren wurden Papierhülsen mit diversen Durchmessern, die normalerweise als Kern zur Wicklung von Papier dienen, zur Verfügung gestellt. Während die Farben auf dem Board trockneten, wurde die Zeit genutzt, um das Sappi-Feuerwehrauto zu inspizieren. Schließlich konnten alle ein toll gelungenes Board mit nach Hause nehmen, berichtet Sappi in seiner Mitteilung abschließend.