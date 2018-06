Jugendliche beginnen soziales Jahr

Sechs Jugendliche haben ein freiwilliges soziales Jahr beim Heggbacher Werkstattverbund in Ehingen begonnen. Werkstattleiter Matthias Rehm begrüßte die Teilnehmer. Das Bild zeigt vorne von links Annegret Mall, Saskia Diesch, Lorena Fejzic, Abteilungsleiterin Karin Hauber und in der hinteren Reihe Werkstattleiter Matthias Rehm, David Klug, Lucas Fiesel und Lukas Rehm. Nach der Beendigung ihrer Schulzeit können die Teilnehmer eine sinnvolle und nützliche Arbeitsleistung für Menschen und für die Gemeinschaft einbringen und ihre soziale Kompetenz als Fähigkeit im Umgang mit anderen als vielseitige Herausforderung erfahren. Dabei, so Werkstattleiter Rehm, sei ist egal, ob sich jemand nachher für eine soziale Tätigkeit entscheidet oder nicht. Foto: sz