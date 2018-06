Jugendkoordinator als Idee

Eine Aussage bei der Hauptversammlung des Fördervereins der Fußballer der TSG Ehingen hat für Irritationen gesorgt. Bei der Veranstaltung war die Rede davon, dass Fabian Hummel Jugendkoordinator bei der TSG werden solle. Die Stelle eines Jugendkoordinators einzurichten, sei bisher nur eine Idee und vor einigen Monaten mit Hummel sowie mit Jugendleiter Thomas Javornik besprochen worden, stellt Michael Schleicher, Sportlicher Leiter der TSG-Fußballer, klar. Ob es den Jugendkoordinator in Zukunft geben werde und womöglich Hummel die Aufgabe übernehme, sei aber völlig offen.

Hintergrund für die Überlegungen zu einem Jugendkoordinator ist nach den Worten Schleichers die Absicht, noch gezielter Nachwuchsarbeit zu betreiben, die Verantwortung auf weitere Schultern zu verteilen und bisher Verantwortliche zu entlasten. Derzeit gibt es bei der TSG, übergeordnet zu den Jugendtrainern, einen Jugendleiter sowie einen Sportlichen Leiter, der sich um die aktiven Mannschaften kümmert, bei dem bislang aber auch die Fäden für die höheren Jugend-Altersklassen (A- bis C-Junioren) zusammenlaufen. Ein Jugendkoordinator könnte an den Schnittstellen entlastend und ergänzend ansetzen. Das genaue Aufgabenprofil müsste aber noch definiert werden, sagt Schleicher. „Bisher hat man nur darüber geredet, ob man so was einrichten könnte. Fabian Hummel haben wir um seine Einschätzung und seinen Rat gebeten, wie es aussehen könnte, mehr nicht.“ Gleichwohl wäre der frühere Spieler und Spielertrainer der TSG Ehingen dafür geeignet – „von seiner Fachkompetenz her und seiner Verbundenheit zur TSG“, so Schleicher. „Er wäre prädestiniert dafür, aber die Frage ist, ob er auch will.“ Der Sportliche Leiter verweist darauf, dass Hummel Jugendtrainer beim SSV Ulm 1846 ist.

Voraussetzung für die Einrichtung eines Jugendkoordinators sei aber, dass die Pläne „von der Jugendabteilung mitgetragen werden“, sagt Schleicher.