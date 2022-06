Jugendhäuser und Buden als Anker: Wie wichtig diese Einrichtungen in der Region sind

Es gibt sie in Ehingen und Erbach, genauso wie etwa in Weilersteußlingen oder Rottenacker: Jugendhäuser und Hütten beziehungsweise Buden. Oft sind sie der einzige Ort in der Nähe, wo sich Kinder und Jugendliche ungestört treffen können. Doch während der Coronapandemie sind auch diese Treffpunkte oft weggefallen.

Sehr schwierig

„Die vergangenen zwei Jahre waren für Kinder und Jugendliche echt schwierig“, sagt Thomas Schniederjan, Vorsitzender des Vereins Jugendhäuser Alb-Donau. „Die Buden haben oft zugemacht, es wurde nichts Alternatives angeboten.“ Im vergangenen Jahr sei die Lage zwar besser geworden, als die Häuser wieder vereinzelt aufgemacht haben, „aber es gibt noch jetzt Häuser, die die Teilnehmerzahl begrenzen, obwohl die Verordnung das gar nicht mehr vorsieht“.

Für Schniederjan steht fest: „Kinder und Jugendliche sind vor allem die Leidtragenden und die großen Verlierer“, sie seien oft vergessen worden. Bis vor Kurzem waren sie gezwungen, Masken in der Schule zu tragen, „meine Erfahrung ist, dass sich Kinder mit der Maskenpflicht in der Freizeit dann schwertun.“ Wenn Erwachsene einen Rückzugsort brauchen, hätten sie die Wohnung, wo sie ihre Freizeit verbringen. „Jugendliche wollen raus, sie wollen sich mit Gleichaltrigen treffen“, macht Schniederjan deutlich.

„Aber wenn alles zu hat, wo sollen sie hin?“ Noch heute würden Jugendliche mit den Folgen der Pandemie kämpfen, „weil sie zum Beispiel in die Suchtproblematik gerutscht sind“. Es sei deshalb wichtig, jetzt aktiv zu werden. Das Land habe das bereits erkannt und biete einige Förderungsmöglichkeiten.

Sorgen teilen

In Hütten und Buden könnten Jugendliche nicht nur Zeit und Sorgen miteinander teilen, sondern auch Verantwortung übernehmen und ehrenamtlich tätig werden, erklärt Schniederjan. So übernehme der eine vielleicht eine Vorstandsfunktion, ein anderer werde Getränkewart und wieder ein anderer übernehme die Verantwortung für den Schlüssel. Schniederjan betont:

Jugendliche sind Teil der Gesellschaft.

Doch während es für Kinder Spielplätze gibt, fehle es oft an Angeboten für die Jugendlichen, „das ist der Fehler“. Es gebe etwa 200 Hütten und Buden im Alb-Donau-Kreis, doch gibt es eine hohe Dunkelziffer, in Wirklichkeit seien es mehr. Dennoch sei das Angebot für die Jugendlichen „ausbaufähig“.

Baurechtliches Fundament

Der Vorsitzende des Dachverbands der regionalen Jugendhäuser bevorzugt zwar Jugendhäuser, doch hätten Hütten und Buden genauso ihre Berechtigung. Allerdings appelliert er, Gebäude zu finden, „die baurechtlich auf festem Fundament stehen“ und auch der Jugendschutz sei wichtig. Ein Problem bei Buden zudem: Sie würden häufig von einer Gruppe aufgebaut, „aber oft werden sie nicht an die nächste Generation weitergegeben.“

Den Verein Jugendhäuser Alb-Donau (JAD) mit Sitz in Erbach gibt es seit den 70er-Jahren, er wird vom Landkreis gefördert. Jugendhäuser und Hütten können hier Anträge für Projekte stellen und so an Fördergelder kommen, zum Beispiel, wenn kein Geld für einen Tischkicker da ist. Die Jugendhäuser in Ehingen und Erbach etwa würden diese Möglichkeit regelmäßig nutzen, andere Hütten beziehungsweise Buden vielleicht nur alle paar Jahre, erklärt Schniederjan. Auch eine kostenlose Beratung sowie Unterstützung bei Themen der Jugendarbeit bietet der Verein an. Bei der Hauptversammlung kürzlich wurde beschlossen, dass von nun an Mitgliedsanträge notwendig sind. Doch falle nur ein minimaler Betrag im Jahr für jeden an, betont Schniederjan. Dafür sei dann jedem Mitglied klar: „Wir können Projektanträge stellen!“