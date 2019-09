Jugendfreizeit auf Burg Derneck

Die Granheimer Kinder- und Jugendfreizeit hat neben einem spannenden Stationenspiel im Gelände auch viel gemeinsame Zeit mit Basteleien und Gesängen am Lagerfeuer verbracht.

Vergangenes Wochenende verbrachten 18 Kinder und Jugendliche des SV Granheim unter der Aufsicht von Bettina Uhl, Ulrike Fischer, Natalie Scherb, Anja Huber, Tatjana Scherb, Annika Rapp und Marcel Rapp ein Wochenende auf der Burg Derneck. Von der Alb-Halle in Granheim aus startete die Gruppe am Freitagmittag zusammen eine Wandertour bis zur nahegelegenen Burg im Lautertal. Dort wurde gemeinsam gegrillt und mit Einbruch der Dunkelheit eine Nachtwanderung mit Fackeln bestritten.

Am Samstag konnten die Kinder und Jugendlichen nach einem gemeinsamen Frühstück ihrer Kreativität freien Lauf lassen. Gemeinsam bedruckten und bemalten sie einen Jute-Turnbeutel. Jeder konnte seinen Turnbeutel individuell für sich gestalten. Höhepunkt der diesjährigen SVG-Freizeit war laut Betreuerin Annika Rapp das Stationenspiel im freien Gelände. Dabei mussten die in vier Gruppen aufgeteilten Kinder und Jugendlichen verschiedene Schnitzeljagd-ähnliche Stationen im Wald und auf der Wiese absolvieren. Die Stationen beinhalteten verschiedene Aufgaben. Unter anderem gab es Gedächtnis-, Geschicklichkeits- und Schnelligkeitsaufgaben zu lösen. Aber auch Spiele für die Aufmerksamkeit galt es zu bestreiten. Mit einem gemütlichen Beisammensein am Lagerfeuer und fröhlichen Gesängen fand der aufregende Tag für die Kinder und Jugendlichen einen guten Ausklang. Für Rapp war die Kinder und Jugendfreizeit auch in diesem Jahr wieder ein voller Erfolg. „Wir hatten alle zusammen sehr viel Spaß“, so Rapp. Sie freut sich bereits auf die nächste Kinder und Jugendfreizeit. Das gemeinsame Baden in der Lauter am Sonntag rundete sowohl für das Betreuerteam wie auch für die Kinder und Jugendliche die Granheimer Freizeit ab.