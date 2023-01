Jugendfeuerwehr lässt Jahr Revue passieren

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Die Jugendfeuerwehr Ehingen-Pfarrei hat am 4. Januar ihre Jahreshauptversammlung abgehalten. Der Jugendgruppenleiter Martin Betz konnte 15 der 17 Mitglieder und die vier Betreuer begrüßen.

Die angebotenen 26 Übungsabende, welche abwechselnd mit Feuerwehrtechnik, Spielen und Freizeitaktivitäten gestaltet wurden, wurden mit einer Quote von 91 Prozent besucht. Eva Henle, Florian Preßl, Edgar Kulikow sowie Heiko und Sven Diesch schafften es, alle Übungen zu absolvieren und durften sich über ein Präsent freuen.

Zusammen mit der Jugendgruppe Kirchen nahmen 25 Personen vom 30. Juli bis 6. August am Landeszeltlager in Münsingen mit über 500 weiteren Jugendlichen teil.

Höhepunkt des Jahres war die 24h-Übung, bei welcher die Kinder und Jugendlichen zusammen mit ihren Betreuern einen ganzen Tag im und um das Feuerwehrhaus verbrachten und den Alltag einer Berufsfeuerwehr nachstellten.

Die 15 anwesenden Mitglieder wählten Eva Henle erneut zur Jugendsprecherin, ihre Stellvertreter sind Emerich Grassinger und Edgar Kulikow.

Die Jugendgruppe absolvierte in Summe 23 Jugendflammen. Für die Stufe 1 wurden Lukas Schirmer, Lukas Vogt, Emerich Grassinger, Florian Preßl, Heiko Diesch, Kilian Maier, Vanessa Ochs, Bogdan Kerbs und Sven Diesch geehrt. Die Stufe 2 sicherten sich ebenfalls Lukas Schirmer, Emerich Grassinger, Florian Preßl, Heiko Diesch, Kilian Maier, Bogdan Kerbs sowie Sven Dorn. Zum ersten Mal seit Gründung der Jugendgruppe im Jahr 2016 wagten sich die 15- bis 18-Jährigen an die Stufe 3 und somit an die höchste Jugendflamme: Nils Bauder, Emerich Grassinger, Eva Henle, Sven Dorn, Timo Rehm, Edgar Kulikow und Bogdan Kerbs schlossen diese mit einer Höchstnote ab. Allen Absolventen wurden jeweils das Abzeichen sowie eine Urkunde überreicht.

Im Verlauf des Jahres 2022 konnten drei weitere Mitglieder hinzugewonnen werden. Gleichzeitig wechselten Jonas Egle, Jonathan Schuhbaur und Patrick Löw wegen Volljährigkeit von der Jugendfeuerwehr in die Einsatzabteilung Kirchbierlingen.

Aktuell befinden sich damit 17 Kinder und Jugendliche, darunter drei Mädchen, zwischen 10 und 18 Jahren in der Jugendgruppe. Der Altersdurchschnitt liegt bei 14 Jahren.

Nach Ende des offiziellen Teils wurde noch eine Präsentation mit Bildern des vergangenen Jahres angeschaut und der Abend konnte beim Genuss von überbackenen Seelen und einem Schoko-Nachtisch ausklingen.