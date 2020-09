Jugend-Bezirksmeisterschaften fallen aus

Die Pandemie wirbelt den Turnier- und Meisterschaftskalender im Tischtennis durcheinander. Wie der Bezirk Ulm mitteileilt, beschloss der neu zusammengestellte Ulmer Bezirksjugendausschuss einstimmig Änderungen der Einzelsport-Veranstaltungen für die verbleibenden Monate im Jahr 2020.

Das Ulmer Top-10 Ranglistenturnier der Jugend wird nicht wie geplant am Sonntag, 27. September, in Neu-Ulm ausgetragen, sondern einige Wochen später am Sonntag, 11. Oktober. Unverändert bleibt der Austragungsort: die Gustav-Benz-Halle in Neu-Ulm. Dabei wird neben den Altersklassen der Jungen/Mädchen 15 und 18 erstmals auch die Altersklasse 13 ausgespielt. Zusätzlich wird der Zeitplan entzerrt, damit sich zur gleichen Zeit nur eine begrenzte Anzahl an Personen in der Halle aufhält.

Dagegen werden die Jugend-Bezirksmeisterschaften, die am 10./11. Oktober hätten stattfinden sollen, für 2020 ersatzlos gestrichen. Grund dafür: Das Ranglistenturnier dient als Qualifikation für das neue TTBW-Regions-Ranglistenturnier, das aktuell für Sonntag, 15. November, geplant ist.

Den Bezirksmeisterschaften wurde durch die Fusion zum neuen Tischtennisverband TTBW im Jahr 2020 der Status einer Qualifikation für die württembergischen Jahrgangsmeisterschaften (gibt es nicht mehr) genommen. Deshalb verzichtet man einmalig auf Bezirksmeisterschaften. Der Personalaufwand für eine solche Veranstaltung, mit oder ohne Doppel, auch vor dem Hintergrund der geforderten Hygienevorgaben übersteigt die Möglichkeiten eines ehrenamtlich geführten Gastgebervereins.

Über die für Dezember 2020 bis März 2021 geplanten Einzelsportveranstaltungen entscheidet der Bezirksjugendausschuss, wenn alle Vereine einige Wochen voll im Wettkampfsportbetrieb sind. Bis dahin macht man sich ein Bild von der Situation