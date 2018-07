Jugend befragt Baumann zu Nachtbus, Sport und Kultur

Fachhochschule, Nachtbus, Kultur und eine neue Sporthalle – das sind Themen und Fragen gewesen, die junge Wähler am Samstagnachmittag an Bürgermeisterkandidat Alexander Baumann gestellt haben. Im „Bistro '84“ stand er ihnen mehr als zwei Stunden Rede und Antwort.

Manuel Hagel eröffnete die Runde mit der Frage nach einer Fachhochschule in Ehingen. „Ich will mich dafür einsetzen, einen neuen Zweig einer Fachschule zu etablieren. Das ist ein Thema, das mit örtlichen Betrieben oder im Bereich Pflege und Betreuung realisiert werden könnte“, sagte Baumann zurückhaltend.

Julian Laitenbergers Frage nach der Senkung der Schulden, konnte der jetzige Finanzbürgermeister ganz präzise beantworten. „Wir haben die Verschuldung auf zehn Millionen Euro zurückgeführt und sind in der Lage, ein, zwei schwierige Jahre zu überstehen“, sagte Baumann. Peter Kotz' Frage galt dem Nachtbusverkehr. Das seien jährlich 100 000 Euro Kosten, wenn man die Busverbindungen in die Teilorte abends und am Wochenende verbessern will.

Heinz Wiese hatte sich zu seinen Freunden von der JU gesellt. „Wann wird eine ordentliche Sporthalle für den Schlecker Cup gebaut oder die neue Sporthalle im Gymnasium erweitert? Gibt es im Zeppelingelände eine Perspektive für eine Halle?“, wollte er wissen. Baumann reagierte zögerlich: „Wenn wir alle unsere Pflichtaufgaben erledigt haben, können wir darüber nachdenken.“ Die Tribünen der Längenfeldhalle würden im nächsten Jahr neu gestaltet. Auch das Stadion sei in die Jahre gekommen. „Im sportlichen Bereich haben wir da viel vor uns“, sagte Baumann. David Matuschek interessierten das kulturelle Angebot und preisgünstige Wohnungen für junge Menschen. „Wir haben ein attraktives Angebot für eine Stadt unserer Größe“, meinte Baumann. Das preisgünstige Wohnen sei eine Sache mit zwei Seiten. An der Erschließung von Bauplätzen würde die Stadt nichts verdienen.

Margot Rothenbacher beklagte sich über das Geschehen auf dem früheren Schlecker-Areal. „Wir haben hier eine unerträgliche Baustelle.“ Baumann stimmte ihr zu. Stadtentwicklung mit Handel, Gewerbe, Straßen und Wohnen werde diskutiert. „Mir schwebt ein Planungsbild, wie Ehingen in zehn bis 20 Jahren aussieht, vor“, so Baumann. (kö)