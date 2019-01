Jugend auf der großen Bühne

Zum zweiten Mal innerhalb weniger Wochen haben die Zweitliga-Basketballer des Teams Ehingen Urspring eine Erfolgsserie ihres Gegners gekappt. Wie Phoenix Hagen im ersten Spiel des Jahres 2019 mussten sich nun auch die Karlsruhe Lions nach acht Siegen nacheinander in der ProA erstmals wieder geschlagen geben. Anders als in Hagen (81:79) war das 93:72 zu Hause gegen Karlsruhe eine klare Sache für die Steeples, die nun selbst viermal in Folge unbezwungen sind und sich einmal mehr als Play-off-Kandidat präsentierten.

Spricht man ihn auf eine mögliche Teilnahme seiner Mannschaft an den Play-offs an, winkt Trainer Domenik Reinboth gleich ab. Unabhängig davon, dass sein Team Sieg an Sieg reiht – gegen Karlsruhe war es der elfte im 19. Spiel der Hauptrunde, der Ehingen Urspring auf Rang vier beförderte – will Reinboth von der Meisterrunde nach wie vor nichts wissen. In der Tat ist der Abstand zum neunten Platz, dem ersten außerhalb der Play-off-Zone, nicht groß. Nur vier Punkte weniger als die Steeples haben die derzeit auf Rang neun liegenden Artland Dragons – nicht viel bei elf ausstehenden Spieltagen in der Hauptrunde, zumal Quakenbrück den besseren direkten Vergleich gegenüber Ehingen Urspring hat.

Dickes Polster zur Abstiegszone

Die Play-offs bleiben fraglich, wogegen das Thema Abstieg wohl bald erledigt sein dürfte. Zwar hat Schlusslicht Hanau am Wochenende in Hagen gewonnen (und der punktgleiche Vorletzte Baunach nur knapp gegen Spitzenreiter Chemnitz verloren), doch beträgt der Vorsprung der Steeples auf das Duo auf den Abstiegsplätzen zwölf Punkte – berücksichtigt man zudem den direkten Vergleich gegen Baunach und Hanau, der für Ehingen Urspring spricht, beträgt der Rückstand 14 Punkte. Oder sieben Siege. Sehr unwahrscheinlich, dass die Steeples die sportliche Qualifikation für eine weitere ProA-Saison noch verspielen. Im Augenblick deutet jedenfalls nichts darauf hin.

Auch gegen Karlsruhe überzeugte das Team Ehingen Urspring, das starke Einzelspieler hat, aber vor allem als Mannschaft funktioniert. Das ist zu sehen, wenn sie auf dem Feld kurz zusammenkommen, um sich zu beratschlagen, wenn sie einander helfen oder sich für gelungene Aktionen beglückwünschen. Läuft es für einzelne Spieler nicht optimal, rückt das Kollektiv das zurecht. Beispiel: Tanner Leissner. Der US-Amerikaner, ein sehr wichtiger Spieler im Steeples-Team, hatte gegen Karlsruhe bereits nach etwas mehr als einer Minute zwei persönliche Fouls, kassierte Mitte des zweiten Viertels sein drittes und bekam aufgrund dessen diesmal deutlich weniger Einsatzzeit als sonst. Es wirkte sich nicht nachteilig aus.

Weil Leissner mehr Pausen erhielt, stand ein anderer, ganz junger, wesentlich länger auf dem Spielfeld als im bisherigen Durchschnitt: Kevin Strangmeyer (18 Jahre) kam auf fast 22 Minuten und dankte das Vertrauen mit sechs Punkten und drei Rebounds. Trainer Reinboth hob ihn später bei der Pressekonferenz hervor, genauso wie die anderen Jungen im NBBL-Alter, die gegen Karlsruhe im ProA-Kader waren und im vierten Viertel auch eingewechselt wurden. Franklyn Aunitz (18), der schon zuvor einige Male bei den Steeples zum Einsatz gekommen war, Lucas Loth (17), der in der Vorsaison seinen Premiere in der ProA hatte, und Tim Martinez (16), der am Sonntag in der Zweiten Liga debütierte. Wegen der jungen Spieler „machen wir das hier“, sagte Trainer Domenik Reinboth, der die Entwicklung und das Engagement der Talente im Training genau verfolgt. Tim Martinez, der in der vergangenen Saison noch in der JBBL gespielt und erst im Sommer in die NBBL von Urspring aufgerückt war, „hatten wir anfangs gar nicht eingeplant fürs ProA-Team“, so Reinboth. Durch seine Trainingsleistungen bot er sich an und wurde nachnominiert.

Debüt mit Korberfolg

Als Tim Martinez als Jüngster der Mannschaft gegen die deutlich distanzierten Karlsruher knapp zwei Minuten vor Schluss für den Teamältesten Rayshawn Simmons (25) aufs Spielfeld kam, standen alle vier NBBL-Talente auf dem Feld – an der Seite von Steeples-Topscorer Kevin Yebo, auch erst 22 Jahre alt. Die Jungen hielten dagegen, zur Freude der Stammkräfte, die auf der Bank saßen. Sie alle sprangen auf, als Debütant Martinez sich eine halbe Minute vor Schluss ein Herz fasste, an Karlsruhes Topscorer Davonte Lacy vorbei zum Korb zog und den Ball zum 92:68 in den Korb legte. In dem Moment „haben sich alle für Tim gefreut“.

Für Trainer Domenik Reinboth sind dies die Momente, in denen er sein Engagement und die Arbeit der Nachwuchsarbeit in Urspring insgesamt bestätigt sieht. Wenn er darüber spricht, wie in der Pressekonferenz nach dem überzeugenden Sieg gegen Karlsruhe, bekommt man den Eindruck, dies sei ihm wichtiger als alles andere, einschließlich dem möglichen Erreichen der Play-offs.