Jubiläum: 25 Jahre Kegelbahn in Schaiblishausen

Die Kegelbahn in Schaiblishausen feiert Jubiläum: Im April 1994, also vor genau 25 Jahren, wurde sie eröffnet. Heute wie damals kümmert sich das Ehepaar Sofie und Josef Kreutle um das Schmuckstück. Sie führen den Betrieb im Gasthaus Krone.

Die Idee zur Kegelbahn in den 90er-Jahren hatte Josef Kreutle selbst. „Ich habe schon immer gern gekegelt“, sagt er. Unklar sei allerdings gewesen, wie die Neuheit im Ort angenommen wird. „Was für Kunden kommen?“ Es habe dann eine Weile gebraucht, aber „durch Mundpropaganda“ sei die Kegelbahn der Kreutles schließlich bekannt geworden.

Seither kommen immer wieder Gruppen, um eine Kugel zu schieben und das leckere Vesper zu genießen, das ihnen Sofie Kreutle an den Tisch bringt. Das Gasthaus Krone in Schaiblishausen hat eine lange Tradition. Klar sei, dass man das Berg-Bier schon seit etwa 150 Jahren lückenlos bezieht, sagt Josef Kreutle. Mittlerweile sind Josef (66) und Sofie (65) Kreutle in Rente, führen den Betrieb aber weiter. Kegeln kann Josef Kreutle selbst allerdings nicht mehr, „wegen einer Verletzung am Halswirbel“. Von den Kunden aus der Vergangenheit kämen einige auch schon „altershalber nicht mehr“.

Das meiste hat Josef Kreutle in den 90er-Jahren übrigens selbst gestaltet: Das Holz für die Vertäfelung hat er selbst gesägt und gehobelt, genauso hat er sich eigens um den Beton und das Elektrische gekümmert. „Da habe ich mir Tipps vom Nachbar geben lassen, der Elektriker ist“, erzählt der 66-Jährige. Allein die zwei Kunststoff-Bahnen habe er von einer Firma machen lassen.

Abgesehen vom normalen Verschleiß habe in den 25 Jahren „alles gehalten“. Mit Schwung kann es also weitergehen, damit auch in Zukunft so viele Kegel wie möglich am Ende der zwei Bahnen ins Schlingern geraten.