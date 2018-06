Jubel nach dem Wertungsspiel in Kirchen

18 Musikkapellen haben am Samstag und Sonntag in Kirchen am Wertungsspiel teilgenommen. Elf von ihnen wurde hervorragende Teilnahme bescheinigt, sieben waren immerhin sehr gut.

„Derf i’s em Gemoindsbläddle brenga?“, fragte Rottenackers Bürgermeister Karl Hauler scherzhaft, nachdem er am Sonntag die hervorragend marschierende Musikkapelle seiner Gemeinde in Kirchen mehrfach bei der Marschmusikbewertung fotografiert hatte. Niemand hatte etwas dagegen, konnte doch jeder Musiker davon ausgehen, seine Sache mehr als gut gemacht zu haben. Der MV Rottenacker war die einzige Kapelle, die sich der Marschmusikbewertung stellte.

In der Sparte Konzertmusik ließen sich sechs Kapellen im Schwierigkeitsgrad Höchststufe (Kategorie 5) bewerten. Fünf von ihnen wurden als hervorragend befunden. In der Kategorie 4 (Oberstufe) waren vier von sechs Kapellen hervorragend, in der Kategorie 3 (Mittelstufe) eine von drei.

Punktabzüge

Mit sehr gutem Erfolg teilgenommen zu haben, bescheinigten die Juroren zwei Kapellen, die in der Sparte „Traditionelle Blasmusik“ mit je einem Walzer, einer Polka und einem Marsch in der Kategorie 4 zeigten, wie weit sie mit der angemessenen Wiedergabe böhmisch-mährischer Blasmusik (Česká Dechovka) vertraut sind. „Intonation, Grundstimmung und Klangbalance wurden bei den neuen Sparten gelegentlich vernachlässigt“, begründete Jurysprecher Frieder Geiger am Sonntag nach dem Abschluss der Wertungsspiele bei der Besprechung mit Dirigenten und Ehrengästen im Hotel-Restaurant Hirsch unvermeidliche Punktabzüge, die bessere Ergebnisse verhinderten. Geiger empfahl mehr Mut zu musikalischer Gestaltung und riet dazu, sich gute Aufnahmen böhmisch-mährischer Blasmusik als Beispiele vorzunehmen.

„Ein toller Konzertsaal“ zu sein, das bescheinigte Juror Norbert Bausback der Ehinger Lindenhalle. Sie sei fast immer mit Publikum gefüllt gewesen und habe optimale Voraussetzungen für angenehmes Arbeiten ohne Hektik geboten. Auch in der Kirchener Gemeindehalle hatte der gastgebende Musikverein Kirchen beste Bedingungen für die Bewertung von sieben Kapellen geschaffen. „Nicht überall ist die Leistungsdichte so geballt wie im Kreisverband Ulm/Alb-Donau“, bewunderte Bausback die hier gepflegte Blasmusikkultur und dankte den Wertungsspielteilnehmern aus benachbarten Kreisverbänden für ihre Bereicherung des Wertungsspiels in Kirchen. 14 Kapellen kamen aus dem Kreisverband Ulm/Alb-Donau, zwei aus dem Kreisverband Biberach und zwei aus dem Zollernalbkreis.

Gute Stimmung im Festzelt bei der Blasmusikparty

Fröhlich ging es nach dem Festzug im heißen Festzelt bei der Blasmusikparty des mit der Ausrichtung des nächstjährigen Kreismusikfestes beauftragten Musikvereins Kirchbierlingen zu. Dieser betreibt dafür Werbung auf vollen Touren. Kurz vor 17 Uhr war auf der Bühne Wechsel angesagt und der Musikverin Haslach machte da weiter, wo der MV Kirchbierlingen aufgehört hatte. Die Spannung stieg, als Kreisverbandsdirigentin Elisabeth Maier und der Kirchener Dirigent Steffen Lepple als einer ihrer Stellvertreter zur Bekanntgabe der Wertungsspielergebnisse erschienen. Großenteils herrschte Anlass zu Jubel. Elisabeth Maier selbst hatte mit zwei Kapellen am Wertungsspiel teilgenommen und mit einer einen hervorragenden Erfolg eingefahren.

18 Musikkapellen haben sich beim Wertungsspiel in Kirchen am Samstag und Sonntag dem Urteil der Jury gestellt. In der Kirchener Gemeindehalle und in der Ehinger Lindenhalle bewerteten jeweils vier Juroren die Vorträge.Hier die Ergebnisse:

Sparte Konzertmusik:

Kategorie (Schwierigkeitsgrad) 5:

Hervorragend: Musikverein Blaubeuren (92,7 Punkte), Musikverein Rosswangen (92), Musikverein Munderkingen (91), Musikverein Frankenhofen (90,5), Musikverein Schömberg (90,3); Sehr gut: Musikverein Unterstadion (88).

Kategorie 4:

Hervorragend: Musikverein Ehingen (93,7), Musikverein Mundingen (92,2), Musikverein Emerkingen (90,5), Musikverein Rot bei Laupheim (90,3); Sehr gut: Musikverein Musikverein Kirchbierlingen (89), Reutlingendorf (85,9).

Kategorie 3.

Hervorragend: Musikverein Wiblingen (94,8); Sehr gut: Musikverein Hüttisheim (85,8), Musikverein Obermarchtal (83,3).

Sparte Unterhaltungsmusik:

Kategorie 3:

Sehr gut: Musikverein Zwiefalten (81,7).

Sparte Traditionelle Blasmusik

Kategorie 4:

Sehr gut: Musikverein Reutlingendorf (85,9), Musikverein Schmiechen (80,2).

Sparte Marschmusik:

Kategorie 1

Hervorragend: Musikverein Rottenacker (92).

Eines Todesfalls wegen kurzfristig absagen musste seine Wertungsspielteilnahme der Musikverein Ingerkingen.

Mehr entdecken: Beim Kreismarsch spielen mehr als 2500 Musiker mit

Mehr entdecken: Bunter Umzug zieht durch Kirchen