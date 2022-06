Joscha Vowinckel bundesweit unter den Top 50 beim Mathematik-Wettbewerb

Nachdem im vergangenen Jahr nur eine Hauptrunde stattfinden konnte, erstreckte sich der bundesweite Mathematikwettbewerb „Pangea“ in diesem Schuljahr immerhin schon wieder über zwei Runden. Der Schüler Joscha Vowinckel aus Klasse 7a des Johann-Vanotti-Gymnasiums, der seit Jahren sehr erfolgreich an diesem Wettbewerb teilnimmt, meisterte wie gewohnt die Vorrunde erfolgreich und erreichte in der darauffolgenden Hauptrunde eine hervorragende Platzierung: unter mehr als 5800 Teilnehmenden gehört Joscha bundesweit zu den 50 Besten seiner Klassenstufe