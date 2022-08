Johannes Lang führt Kinder durch die Stadt

Wer kennt nicht die Michel-Buck-Schule? Wer war Michel Buck und wo hat er gewohnt? Ist das Bucks Höfle nach ihm benannt? Welcher Herr Buck hat den Wolfertturm gebaut? Kann man ihn besteigen? Diesen und anderen Fragen geht Johannes Lang mit Kindern bei einer Stadtführung nach, die am Donnerstag, 18 .August, um 10 Uhr am Rathaus beginnt und um 12 Uhr wieder am Rathaus endet. Der Weg wird über die Lindenstraße, Biberacher Straße und Wolfertweg zum Wolfert führen, vielleicht auch zum Turm hinauf. Zurück geht es über die Müllerstraße zum Marktplatz. Eine Teilnahmegebühr gibt es nicht. Begleitpersonen können mitgehen. Bei Regen besuchen die Kinder das Museum (Treffpunkt auch am Rathaus).