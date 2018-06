Jochen Münz ist neuer Leiter der Gewerblichen Schule

Werner Glocker, bisheriger Schulleiter der Gewerblichen Schule, ist am Mittwoch von Susanne Pacher vom Regierungspräsidium Tübingen verabschiedet worden. Sein Nachfolger Jochen Münz wurde bei der Feier in sein Amt eingesetzt.

Neu ist für Jochen Münz allerdings nur die neue Verantwortung. Seit vergangenem Jahr ist er bereits stellvertretender Schulleiter an der Gewerblichen Schule. „Das wird mir den Start erleichtern“, sagte Münz in seiner Rede. Vieles sei in den vergangenen Jahren an der Schule erreicht worden, doch: „Es wäre vermessen zu glauben, es könne alles so bleiben, wie es ist.“ Münz sprach die technischen Entwicklungen, besonders aber die gesellschaftlichen Veränderungen an: die Integration von geflüchteten jungen Menschen, die Inklusion von Schülern mit Behinderung sowie die demografische Entwicklung. Der neue Schulleiter betonte, dass für ihn das Wohl der Schüler im Mittelpunkt stehe. Susanne Pacher vom Regierungspräsidium Tübingen hatte zuvor seinen Werdegang rekapituliert: Münz ist gebürtiger Ehinger und hat in der Wirtschaft in verschiedenen Funktionen Erfahrungen gesammelt.

Werner Glocker wechselt in den Ruhestand. Er sagte, er habe sich in der Vergangenheit von vielen Menschen und Seiten getragen gefühlt, auch wenn immer wieder um die Richtung gekämpft werden musste. Seit 2002 war er Leiter der Gewerblichen Schule. „Heute geht hier eine Ära zu Ende“, sagte Landrat Heinz Seiffert. Wie Pacher betonte er in seiner Rede immer wieder, dass es die Schule mit Glocker geschafft habe, mit der technischen Entwicklung und der Arbeitswelt Schritt zu halten. Als Beispiele nannte er das Tablet-Projekt an der Schule oder die Lernfabrik 4.0. An Jochen Münz gewandt versprach er: „Der Alb-Donau-Kreis steht auch in Zukunft zu seinen Beruflichen Schulen.“

Thomas Frank von der IHK Ulm erwähnte, dass nicht jede Berufliche Schule Landes- und Bundesfachklassen vorweisen könne. Auch in Zukunft bräuchten Unternehmen qualifizierte Mitarbeiter, sagte Jochen Münz. Alle Redner betonten, sie seien sich sicher, dass der neue Schulleiter die Herausforderungen meistern werde.