Jimmy’s Shisha Lounge öffnet die Türen

Ehingen wird am Samstag, 3. März, um eine Lokalität reicher. Gazmend „Jimmy“ Avdijaj und Ardijan „Ardi“ Brahaj eröffnen um 18 Uhr „Jimmy’s Shisha Lounge“. Mit modernem Ambiente, einer nicht alltäglichen Getränkekarte und orientalischem Tabakgenuss wollen sie ihre Ehinger Kundschaft überzeugen. Zudem sind regelmäßig Veranstaltungen mit DJs geplant.

Backstein an den Wänden, Holz auf dem Fußboden und Beleuchtungselemente im „Industrial Stil“ sorgen dafür, das eine moderne Lounge-Atmosphäre in den ehemaligen „Blosbalga“ eingezogen ist. „Wir haben uns am Stil der angesagten New Yorker Bars orientiert“, sagt Ardijan Brahaj. Steckdosen an den Plätzen, die jeweils zwei integrierte USB-Anschlüsse haben und ein leistungsstarkes freies WLAN, sind vor allem für die jüngere Kundschaft ein spezieller Service. In der Lounge ist aber älteres Publikum genauso gern gesehen, wie jüngeres. „Wir haben auch guten Wein im Angebot, für ältere Kunden, die in Ruhe einmal das orientalische Shisharauchen ausprobieren möchten“, erklärt Inhaber Gazmend Avdijaj, der in Allmendingen aufgewachsen ist und mittlerweile in Schemmerhofen wohnt.

Auf die Idee eine Shishabar in Ehingen zu eröffnen, sind die beiden, wie könnte es anders sein, beim Genuss einer Shisha gekommen. Ihnen fiel auf, dass es eine entsprechende Lokalität hier noch nicht gibt. „Wir sehen viel Potenzial in Ehingen. Wir haben uns im Vorfeld ein wenig über die Stadt erkundigt und dann die leerstehende Gaststätte entdeckt“, berichtet Brahaj. Im November vergangenen Jahres unterschrieben sie den Pachtvertrag und starteten im Dezember mit den Planungen für den Umbau. Die Lounge wurde pünktlich für die kleine private Eröffnungsfeier am gestrigen Freitagabend fertig. Am heutigen Samstag hoffen sie auf viele Gäste bei der großen Eröffnungsfeier.

Im Vergleich zu den anderen Lokalen wollten sie ein nicht ganz alltägliches Getränkeangebot zusammenstellen. „Wir haben auch eine Wochenkarte mit jeweils einem Softdrink, einem ausgeflippten Cocktail und einem alkoholischen Getränk, um ein bisschen Abwechslung reinzubringen“, sagt Brahaj. Was die Shishas angeht, können die Kunden aus den Kategorien „Standard“ und „Premium“ sowie rund 50 verschiedenen Tabaksorten wählen. Darunter finden sich Klassiker, wie Zitrone oder Minze, aber auch Modesorten. „Jetzt ist es modern, dass angesagte Rapper wie Xatar eigene Geschmacksrichtungen und Sorten auf den Markt bringen - auch die haben wir auf Lager.“

Die Eröffnungsparty am Samstag startet um 18 Uhr. Neben dem Genussangebot sorgen drei DJs für die richtige Musik. Die Öffnungszeiten sind donnerstags bis samstags von 17 bis 2 Uhr und sonntags bis mittwochs von 18 Uhr bis 24 Uhr.