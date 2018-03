Jetzt muss die TSG nachlegen

Die alte Fußballweisheit, dass ein Sieg nur dann richtig zählt, wenn gleich ein zweiter folgt, trifft auf die TSG Ehingen in der Fußball-Verbandsliga in diesen Tagen so richtig zu. Das spektakuläre 5:3 gegen Bietigheim ist im Abstiegskampf nur dann wirklich was wert, wenn heute Nachmittag (15.30 Uhr) im Ehinger Stadion eine ähnlich starke Leistung wie gegen Bietigheim abgerufen werden kann.

Das sieht auch TSG-Trainer Michael Bochtler so: „Die Stimmung in der Mannschaft ist nach dem Sieg natürlich gut. Die drei Punkte haben uns sehr gut getan.“ Allerdings mussten der Dreier teuer bezahlt werden, weil Jan Deiss, dem die Kniescheibe rausgesprungen ist, ein paar Wochen ausfallen wird. „Das nimmt mir natürlich Optionen für die Innenverteidigung“, sagt Bochtler, der sich folgende Überlegungen für die Hintermannschaft macht. In der Innenverteidigung werden wohl Kapitän Stefan Denkinger, der seit dieser Woche stolzer Besitzer der C-Lizenz ist, und Patrick Mrochen auflaufen. Daneben werden Thomas Schubert und Michael Oberdorfer wohl wieder ihre Positionen einnehmen.

Die im Bochtler-System obligatorische Doppel-Sechs könnte sich der Trainer mit Mathias Nothacker und Gaetano Gaudio vorstellen, Letzterer hat dort gegen Bietigheim eine gute Figur gemacht. Ob Mario Sopic an diesem Wochenende nach Ehingen zum Spiel kommen wird, ist indes noch nicht sicher.

Eine Alternative auf der Sechs sieht Bochtler auch in Martin Schrode. Im Sturmzentrum ist offen, ob Julian Guther, der vergangene Woche sein erstes Verbandsliga-Tor machte, auflaufen kann. „Guther hat einen Splitterbruch an der Hand. Er will spielen, ob es der Schiedsrichter erlaubt, müssen wir abwarten.“ Neuzugang Gianluca Santamaria ist indes immer noch nicht vom Verband freigegeben. „Das ist langsam echt traurig. Weder der Verband, noch Neckarrems wollen schuldig sein, keiner bringt so richtig die Fakten auf den Tisch“, ärgert sich Bochtler. Eine Alternative auf der Zehn könnte Mehmet Levet sein.

Den heutigen Gegner, Schwäbisch Hall, kann Bochtler indes nur schwer einschätzen. „Ich habe die Mannschaft noch nicht gesehen. Ich weiß aber, dass sie erst sechs Gegentore bekommen und neun Tore geschossen hat. Es scheint mir eine sehr effektive Mannschaft zu sein“, erklärt Bochtler.

Der Erfolg der TSG Ehingen gegen Bietigheim ist für Sportfreunde-Trainer Thorsten Schift das Signal, „dass Ehingen nun in der Verbandsliga angekommen ist“, kann man der Homepage des Vereins entnehmen. Ein mögliches Rezept gibt dort Schift gegen Ehingen auch schon vor: „Hoch stehen und den Gegner früh attackieren", so die Losung von Schift, der Ehingen beim Saisonauftakt gegen Kirchheim beobachtet hatte und sagt: „Eine technisch versierte Mannschaft.“ Und im Gegensatz zum Saisonauftakt in Kirchheim kann TSG-Trainer Michael Bochtler nun behaupten, dass er seine Stammelf gefunden hat. „Die ersten Elf haben sich nun herauskristallisiert. Doch ich bin auch sehr froh über die Spieler, die vermeintlich im zweiten Glied stehen. Die Jungs müssen Gas geben und mir zeigen, dass ich sie immer bringen kann.“