Jetzt ist auch die SG Ersingen dabei

Durch den Sieg in Granheim hat sich die SG Ersingen nun auch in den Vordergrund ge-spielt. Jetzt liegen drei Mannschaften fast gleichauf.

FV Schelklingen-Hausen II – SG Dettingen (Sonntag, 13.15 Uhr, Vorrunde 0:5). – Trotz Heimvorteils werden der Schelklinger Reserve gegen den Tabellenfünften kaum Chancen eingeräumt.

SG Altheim II – FC Schmiechtal (Sonntag, 13.15 Uhr, Vorrunde 3:5). – Die Altheimer Reserve hat im Spiel der Vorrunde gegen Schmiechtal eine gute Figur abgegeben. Vielleicht gelingt zu Hause eine Punkteteilung.

SG Ersingen – KSC Ehingen (Sonntag, 15 Uhr, Vorrunde 3:3). – Falls die SG Ersingen die restlichen Spiele mit dem nötigen Ernst austrägt, hat sie reelle Chancen, am Ende einen der ersten beiden Plätze zu belegen.

TSV Rißtissen – TSG Ehingen II (Sonntag, 15 Uhr, Vorrunde 5:0). – Beim TSV Rißtissen weiß man, dass am Ende sogar nur noch die Tordifferenz über die Platzierung an der Spitze entscheiden wird. Daher strebt der Gastgeber einen deutlichen Sieg an.

BSV Ennahofen – TSV Allmendingen (Sonntag, 15 Uhr, Vorrunde 0:8). – Auch auf den Lutherischen Bergen ist der TSV Allmendingen im Lokalderby Favorit.

SV Granheim – SV Niederhofen (Sonntag, 15 Uhr, Vorrunde 1:2). – Mit viel Pech hat der SV Granheim am Donnerstag verloren. Diese Scharte wollen die Älbler am Sonntag auswetzen.

SSV Ehingen-Süd II – SF Donau-rieden (Sonntag, 15 Uhr, Vorrunde 0:4). – Noch führen die SF Donaurieden mit einem Punkt Vorsprung die Tabelle an. Die Pfarreifußballer würde es besonders reizen, dem Tabellenführer ein Bein zu stellen.

Fußball, Kreisliga B 2

SG Altheim/Andelfingen II – FC Marchtal (Samstag, 16 Uhr, Vorrunde 0:5). – Trotz des hohen Sieges in der Vorrunde ist der FC Marchtal am Samstag in Andelfingen nicht Favorit.

SV Uttenweiler II – VfL Munderkingen II (Sonntag, 13.15 Uhr, Vorrunde 4:0). – Durch die Niederlage in Unterstadion konnte die Uttenweiler Reserve ihren Abstand zum zweiten Tabellenplatz nicht verringern. Gegen Munderkingen II sollte jedoch nichts anbrennen.

SV Unterstadion – SG Dettingen II (Sonntag, 15 Uhr, Vorrunde 5:1). – Der SV Unterstadion hat gute Voraussetzungen, um das zweite Heimspiel in Folge zu gewinnen.

SC Lauterach – SV Unlingen (Sonntag, 15 Uhr, Vorrunde 0:1). – Beide Mannschaften zeigen sich gegenüber der Vorrunde stark verbessert. Der SC Lauterach kann mit der Form vom Donnerstag auf einen weiteren Heimsieg gegen Unlingen hoffen.

SGM Daugendorf/Zwiefalten – TSG Rottenacker II (Sonntag, 15 Uhr, Vorrunde 4:2). – Der Gastgeber ist Nutznießer der Emerkinger Niederlage in Lauterach. Auf dem Weg zur Meisterschaft ist am Sonntag ein weiterer Sieg eingeplant.

SSV Emerkingen – FV Neufra II (Sonntag, 15 Uhr, Vorrunde 10:1). – Gegen die Bezirksliga-Reserve des FV Neufra ist der SSV Emerkingen klarer Favorit.

SV Herbertshofen – SV Eintracht Seekirch (Sonntag, 15 Uhr, Vorrunde 2:0). – Mit Heimvorteil sollte der HSV auch das Rückrundenspiel gegen Seekirch gewinnen.