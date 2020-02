JETZT im Live-Stream: Der Umzug am Fasnetsdienstag durch Ehingen

Nach dem Glombigen steht für Ehingen beziehungsweise für Kügeleshausen am Fasnetsdienstag der nächste Höhepunkt der närrischen Zeit an: 60 Gruppen ziehen beim Umzug durch die Gassen der Donaustadt.

Schwäbische.de überträgt das Spektakel live. Mitfolgen können Sie den Umzug ab zirka 14.30 Uhr hier - oder auf der Facebook-Seite von Schwäbische.de Alb-Donau.

Die Narrenzunft Spritzenmuck hat Schülerinnen und Schüler der Längenfeldschule in Ehingen ausgetrieben. Dadurch will man vor allem die Grundschüler an die Fasnet heranführen.