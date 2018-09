Jetzt greift Erbach ins Geschehen ein

In der Tischtennis-Verbandsrunde sind am dritten Spieltag erstmals auch die Herren des TSV Erbach gefordert. Der TSV, der am Samstag, 29. September, auf den SSV Ulm 1846 II trifft, will auch in seinem zweiten Jahr in der Landesklasse eine gute Figur abgeben. In der Bezirksliga hat der Aufsteiger TTC Ehingen sein erstes Heimspiel.

Herren Landesklasse 7: Nach einem guten siebten Platz in seiner ersten Saison nach dem Aufstieg will der TSV Erbach auch im zweiten Jahr in der Landesklasse eine gute Figur abgeben. Im Heimspiel gegen den Aufsteiger SSV Ulm 1846 II ist die Mannschaft um Stefan Staudenecker und Josef Wanner am Samstag gleich im ersten Spiel gefordert. Die Ulmer haben bereits eine Begegnung hinter sich, die sie mit 9:4 gegen Witzighausen für sich entschieden.

Herren Bezirksliga: Die SG Öpfingen ist mit zwei Siegen (darunter der Derbyerfolg gegen Ehingen) in die Verbandsrunde gestartet, hat die Tabellenführung inne und genügend Selbstvertrauen, um auch am Samstag in Weißenhorn seine Serie fortzusetzen. Für Weißenhorn ist es am Samstag die erste Partie der Saison.

Aufsteiger TTC Ehingen hat in seinem ersten Spiel bei der SG Öpfingen (1:9) reichlich Lehrgeld bezahlt. Im Heimspiel gegen die bisher in dieser Saison ebenfalls einmal unterlegene SSG Ulm gilt es für die Ehinger nun, erstmals zu punkten.

Herren Bezirksklasse: Der VfL Munderkingen hat erneut ein Heimspiel. Mit dem SC Bach kommt ein alter Bekannter, der eine starke Mannschaft aufbieten kann.

Nach dem Sieg in Blaubeuren (9:7) rechnet der SC Berg auch im ersten Heimspiel gegen den SC Lehr II mit einem Sieg.

Herren Kreisliga A2: In Erbach kommt es zu einem Lokalderby. Der Aufsteiger SC Bach II dürfte beim TSV Erbach II das Nachsehen haben.

Der TSV Herrlingen hat eine große Auswahl an guten Spielern, sodass der TSV Rißtissen in seinem Auswärtsspiel dort sicher einen schweren Stand haben wird.

Herren Kreisliga B2: Bisher noch ohne Sieg sind der TTC Ehingen II und die SpVgg Obermarchtal, die am dritten Spieltag aufeinandertreffen. Der SC Berg III spielt in Gögglingen und Unterstadion ist Gastgeber des VfB Ulm. Wiblingen ist mit einem Sieg gestartet und darf gegen die SG Öpfingen III als Favorit gelten.

Herren Kreisklasse 2: Erstmals greift nun auch der am ersten Spieltag spielfreie TSV Schelklingen in die Verbandsrunde ein. Die Schelklinger, die am Samstag auf Erbach II treffen, waren nach der vergangenen Saison freiwillig in diese Spielklasse abgestiegen. Der VfL Munderkingen II spielt in Blaubeuren.

Damen Verbandsklasse Süd: Die Berger Damen I haben erstmals in dieser Saison Heimrecht und wollen gegen den SV Deuchelried gewinnen. Für Deuchelried ist es am Samstag das erste Spiel der neuen Runde, während das Team des SC Berg schon eine Begegnung hinter sich hat, mit 5:8 ging die Partie beim TSV Betzingen II verloren.

Jungen U18 Landesklasse: Die Jungen des SC Berg hoffen zu Hause auf einen erfolgreichen Start in die Saison. Erster Gegner ist Staig II.