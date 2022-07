Jetzt für die Sommerschule der Kaufmännischen Schule Ehingen anmelden

An der Kaufmännischen Schule in Ehingen findet auch diesen Sommer in der letzten Ferienwoche wieder eine Sommerschule statt. Vom 5. bis 9. September haben künftige Schülerinnen und Schüler der Kaufmännischen Schule Ehingen und anderer Ehinger beruflicher Schulen die Möglichkeit, Lücken in den Kernfächern Englisch, Mathematik und Deutsch zu erkennen und zu schließen, um so gut gerüstet in das Kaufmännische Berufskolleg oder das Wirtschaftsgymnasium zu starten.

Doch nicht nur die Wiederholung der schulischen Inhalte steht auf der Tagesordnung, teilt die Schulleitung in einem Schreiben mit. Für Abwechslung sorgen gemeinsames Kochen, ein attraktives Sportprogramm sowie erlebnispädagogische Elemente. So können die Jugendliche schon vor dem eigentlichen Schulstart die künftige Schule, künftige Mitschülerinnen und Mitschüler und auch einige Lehrkräfte kennenlernen und gut in das neue Schuljahr starten.

Die Veranstaltung wird von dem Ministerium für den ländlichen Raum und vom Kultusministerium unterstützt, so dass die Teilnahme an der Sommerschule für alle Personen kostenlos ist.

Weitere Informationen sowie ein Anmeldeformular erhalten die Schülerinnen und Schüler bei den Einschulungsveranstaltungen oder über die Homepage der Kaufmännischen Schule Ehingen, www.ksehingen.de.