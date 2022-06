Jetzt anmelden für die Profess von Sr. M. Magdalena

Schwester M. Magdalena Braun aus Pfraunstetten legt demnächst ihr Bekenntnis ab: Sie feiert am Montag, 8. August, am Fest des Heiligen Dominikus, ihre Erste Profess. Sie wird damit für einen ersten Zeitraum von drei Jahren Dominikanerin im Kloster Wettenhausen sein. Im Februar 2020 trat die damals 24-Jährige ihr neues Leben bei den Dominikanerinnen in Wettenhausen in der Diözese Augsburg an. Am 8. August um 10 Uhr feiert die Ordensgemeinschaft dort einen Festgottesdienst, in dem die frühere Ministrantin und Mesnerin aus Schwörzkirch ihr Ordensgelübde ablegen wird.

Das Kloster und Schwester M. Magdalena laden alle Interessierten aus der Seelsorgeeinheit Allmendingen ein, am Gottesdienst und dem anschließenden Fest teilzunehmen. Wer mitfeiern möchte, kann sich bis zum 10. Juli im Pfarrbüro melden. Dort werden Fahrgemeinschaften vermittelt oder bei Bedarf wird ein Bus organisiert.

Der Kirchenchor Schwörzkirch wurde von Sr. M. Magdalena gebeten, den Festgottesdienst musikalisch zu gestalten. Sängerinnen und Sänger des Kirchenchores, die mitsingen möchten, werden gebeten, sich bei Franz Häußler, Telefon 07391/1268 oder bei Wolfgang Loosen, Telefon 07391/52480 anzumelden.