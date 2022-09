Jesus George spielen in Erbach

Die Band Jesus George ist am Sonntag, 2. Oktober, ab 20 Uhr im Heimat-Kulturverein Erbach-Donau, Donauwinkel 6, zu Gast. Als Weihnachtsprojekt mit Musikern aus dem Raum Ulm geboren, schnüren Jesus George (deren Name aus einem Zitat von Michael J. Fox aus dem Film „Zurück in die Zukunft“ stammt) ein überraschendes Paket mit Rock’n‘Roll von den 1960ern bis heute, heißt es in einer Vorschau. Einlass ist bereits um 19 Uhr. Karten gibt es für 12 Euro ausschließlich an der Abendkasse.