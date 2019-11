Jedermannschießen des SSV Ehingen

Der Sportschützenverein Ehingen veranstaltet an kommenden Wochenende sein jährliches Vereine- und Jedermannschießen im Schützenhaus Ehingen. Beginn ist am Freitag, 15. November, von 18 bis 22 Uhr. Die weiteren Schießzeiten sind wie folgt: am Samstag, 16. November, von 14 bis 18 Uhr und am Sonntag, 17. November, von 10 bis 15 Uhr. Die Siegerehrung findet nach Abschluss der Wettkämpfe am Sonntag, 17. Novemberg, ab 18 Uhr im Schützenhaus des SSV in Ehingen statt.