Javornik: „Wir wollen unser Bestes geben“

„Es ist eine große Herausforderung, doch wir wollen unser Bestes geben“, sagt TSG-Jugendleiter Thomas Javornik. Die Rede ist von der Fußball-Verbandsrunde 2018/19, in der gleich drei Nachwuchsmannschaften der TSG Ehingen auf Verbandsebene spielen.

Die TSG ist dadurch das Aushängeschild im Fußball-Bezirk Donau. Die A-Jugend und die B-Jugend haben in der vergangenen Saison den Aufstieg in die Verbandsstaffel Süd geschafft, die C-Jugend spielt schon mehrere Jahre in der Landesstaffel.

Bemerkenswert ist, dass der Verein aus der Großen Kreisstadt in keiner Spielgemeinschaft auftritt, sondern aus eigener Kraft die Ziele erreicht hat. „Wir sind bei A-Jugend und B-Jugend Neuling und müssen uns gegen etablierte Verbandsligisten durchsetzen. Doch sind wir gut aufgestellt“, sagt Javornik. Er kann nicht verstehen, dass einige Zugänge noch bis 1. November gesperrt sind, da sie von ihren Vereinen keine Freigabe bekommen haben. Dies sei offensichtlich nicht so, wenn Wechsel zu Olympia Laupheim oder SSV Ulm 46 gewünscht würden.

Die Saison 2018/19 wird sicher für die TSG Ehingen auch eine finanzielle Herausforderung. Es stehen meist weite Fahrten bevor und auch die Schiedsrichter kosten mehr als in der bisherigen Bezirksstaffel. Doch in der TSG wurde darauf hingearbeitet, überregional zu spielen. „Wir wollen den Bezirk Donau stärken und uns gut verkaufen“, so Javornik.

A-Junioren beginnen

Die Ehinger A-Junioren sind schon am kommenden Sonntag, 2. September, erstmals gefordert. In der Qualifikationsrunde zum Verbandspokal ist um 11 Uhr der FV Olympia Laupheim zu Gast. „Da sehen wir gleich, wo wir stehen“, sagt der neue Trainer der TSG-A-Junioren, Haris Slatina. Er folgte auf Mohsen Younis, der in der vergangenen Saison mit der damaligen Mannschaft aufgestiegen war. Altersbedingt sind etliche Spieler nicht mehr dabei, sodass der neue Trainer das Team auch neu formiert hat.

Slatina hat seit dieser Woche seinen ganzen Kader zur Verfügung, nachdem nun alle Spieler vom Urlaub zurück sind. In einem Vorbereitungsspiel wurde die A-Jugend des Landesligisten Ochsenhausen 6:0 besiegt, obwohl die TSG nur elf Spieler zur Verfügung hatte. Der neue Trainer der A-Junioren hat einen großen Kader und hofft, gegen die Konkurrenz zu bestehen. Am 9. September bestreiten die Ehinger dann ihr erstes Punktspiel in Zimmern. Insgesamt spielen 14 Mannschaften in der Verbandsstaffel Süd.