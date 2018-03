Jana Stepanenko wird Zweite bei den württembergischen Meisterschaften

Nachwuchsspieler des Tennisclubs Ehingen haben bei verschiedenen Wettbewerben erfolgreich abgeschnitten.

Bei den württembergischen Hallenmeisterschaften um den LBS-Cup wurde das Ehinger Nachwuchstalent Jana Stepanenko in der Altersklasse U9 Zweite. Stepanenko musste sich in der Gruppenphase der späteren württembergischen Meisterin mit 4:5 geschlagen geben. Die zwei weiteren Gruppenspiele gewann Stepanenko sicher mit 4:0 und 4:1. Im Viertelfinale siegte die TC-Spielerin klar in zwei Sätzen (4:1, 4:2). Das umkämpfte Halbfinale entschied sie im Match-Tiebreak mit 7:5 für sich; der erste Satz war mit 4:1 an Annabell Lücke (SV Böblingen) gegangen, im zweiten hatte sich Stepanenko mit 5:4 durchgesetzt. Im Finale musste sie sich mit 0:4 und 3:5 Mariella Thamm (TC Bernhausen) geschlagen geben.

Marcel Lakstankin erreichte beim Krumbacher Kleinfeld- und Midcourtturnier den ersten Platz. Das TC-Nachwuchstalent setzte sich in der Gruppenphase klar durch: Im ersten Spiel siegte Lakstankin 6:2, das zweite Gruppenspiel ging mit 6:1 an den Ehinger. Die beiden Erstplatzierten aus der Gruppenphase, Marcel Lakstankin und Fabian Wassermann (TC Memmingen), spielten im Endspiel um den Turniersieg. Lakstankin gewann ohne größere Probleme mit 6:2.

Nemanja Bojkovic erreichte beim stark besetzten ersten STS-Cup Jugendturnier 2018 das Halbfinale. Das erste Spiel gewann Bojkovic mit 6:0, 6:1. Im Viertelfinale traf er auf den an drei gesetzten Moritz Münster (SV Böblingen). In dem umkämpften Match qualifizierte sich der Ehinger mit 6:3 und 6:4 fürs Halbfinale. Gegen Toros Eros Yakincam (TC Bernhausen), Nummer fünf der deutschen U12-Rangliste, wehrte Bojkovic im ersten Satz beim Stand von 3:5 und 15:40 mehrere Satzbälle ab. Schließlich setzte sich Yakincam nach umkämpften Spielen mit 7:6 durch. Im Halbfinale unterlag Bojkovic dem späteren Turniersieger mit 6:7 und 3:6, freute sich aber dennoch über Rang drei.