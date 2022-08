Kreis-SPD-Chef kandidiert als Oberbürgermeister in Memmingen

Jan Rothenbacher, Vorsitzender des SPD-Kreisverbandes Alb-Donau, kandidiert in Memmingen als Oberbürgermeister. Rothenbacher soll damit im kommenden Jahr gegen den Amtsinhaber Manfred Schilder von der CSU antreten, der bereits vor einem Monat seine erneute Kandidatur bekannt gab. Die Kandidatur Rothenbachers wurde am Dienstag bei einer Pressekonferenz öffentlich. Als möglicher neuer Oberbürgermeister legt er seinen Themenschwerpunkt im Wahlkampf auf Digitalisierung.

Jan Rothenbacher stammt Balzheim im äußersten Südosten seines Wahlkreises und ist 29 Jahre alt. Gemeinsam mit seiner Frau Ariana hat er zwei Söhne. Neben seiner Kandidatur für den Deutschen Bundestag im vergangenen Jahr arbeitet er als hausinterner Berater im Bereich Digitalisierung, Verwaltungsmodernisierung und IT-Management des Bundesministeriums der Verteidigung.

Kontakt über Findungskommission der Memminger Genossen

Der konkrete Bezug zu den Memminger Genossinnen und Genossen wurde über gemeinsame Kontakte innerhalb der SPD hergestellt. „Nach der initialen Kontaktaufnahme durch die Findungskommission habe ich mich dann mit ihnen zu ersten gemeinsamen Gesprächen getroffen und wir haben gemeinsam recht schnell festgestellt, dass die Konstellation sehr gut zusammenpasst. Mich persönlich hat dabei insbesondere die Mischung aus persönlichem Bezug zur Stadt und dem rundherum guten Paket aus engagiertem Ortsverein, attraktiver Stadt und spannenden Gestaltungsmöglichkeiten gepackt“, erklärt Rothenbacher.

Bei der SPD engagiert er sich seit rund zehn Jahren. Als Arbeiterkind habe ihn damals wie heute der Kampf nach Chancengleichheit geprägt. Freiheit, Gerechtigkeit und Solidarität seien dabei für ihn nicht nur Werte, die er hoch vor sich hertrage, vielmehr seien sie Grundlage seiner Überzeugungen und alltäglicher Maßstab seiner eigenen Arbeit, erklärte Rothenbacher im Bundestagswahlkampf.

Gewissermaßen starte sein Wahlkampf mit dem Tag der öffentlichen Bekanntmachung. „Ganz konkret wird jetzt aber in den kommenden Wochen erst einmal Grundlagenarbeit und Kontaktaufbau betrieben sowie die offizielle Nominierungsveranstaltung am 17. September ausgeplant. Ziel muss es sein, in den kommenden Wochen und Monaten bereits umfangreich die Bürgerinnen und Bürger zu erreichen und dann spätestens ab Januar mit voller, konzentrierter Kraft Wahlkampf zu gestalten.“

Besser strukturierte Verwaltung und zukunftsfähiges Angebot für die Bürger

Rothenbacher setzt im Wahlkampf schon jetzt auf seine Verwurzelung in der Region. Einen Teil seiner schulischen Laufbahn hat der 29-Jährige in Erolzheim absolviert und sei von dort aus auch immer in Memmingen unterwegs gewesen. Er möchte Memmingen als wirtschaftliches und kulturelles Zentrum im Illertal weiterentwickeln und auf die Herausforderungen des Klimawandels sowie der neuen Ansprüche in Sachen Energie voranbringen. Deswegen und wegen der Nähe zur Familie habe er sich für die Kandidatur entschieden.

„Für mich teilen sich die Themen aktuell in zwei Bereiche auf. Die Gestaltung in die Verwaltung nach innen und zu Stadt und Bevölkerung nach außen. Nach innen will ich dabei insbesondere das Thema einer zukunftsfähigen Verwaltung adressieren. Dabei geht es mir vor allem darum, die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ganz praktisch zu entlasten, den demografischen Wandel zu entschärfen und zukunftsfähige Strukturen für eine effektive und serviceorientierte Verwaltung zu schaffen. Nach außen möchte ich, neben dem Wirtschaftsstandort als Grundlage jedes kommunalen Gestaltungsspielraums und den Großprojekten wie Klinikneubau und Kombibad, insbesondere die Stadtentwicklung strukturiert und zukunftsorientiert vorantreiben. Das geht hierbei von Themen wie Abfederung des Klimawandels und Wohnungsbau bis hin zu Energiesicherheit und Sicherstellung von frühkindlicher und schulischer Bildung, beziehungsweise Versorgung“, erklärt der OB-Kandidat.

Diese Themen würden aber in den kommenden Wochen und Monaten auf jeden Fall noch weiter geschärft sowie um ganz konkrete Anliegen und Problemstellungen der Menschen vor Ort ergänzt. Schließlich sollten die Ansätze nicht nur im Elfenbeinturm erarbeitet werden, sondern ganz konkret den Bürgerinnen und Bürgern helfen.

Mit 18,3 Prozent der Erststimmen lag Rothenbacher im Bundestagswahlkampf mit Marcel Emmerich (Grüne) beinahe gleich auf, hinter der direkt gewählten Ronja Kemmer (CDU) und holte nach der CDU-Frau die meisten Zweitstimmen des Wahlkreises (20,7 Prozent) für seine Partei. Anders als Emmerich, der später über den Listenplatz einzog, kam Rothenbacher trotz gutem Ergebnis nicht in den Bundestag.

Geregelter Übergang im Alb-Donau-Kreis

Auf die Frage, wie es im Falle einer Wahl für den Kreisverband Alb-Donau-weitergehen wird, antwortet Rothenbacher: „Im Falle meiner Wahl als Oberbürgermeister für Memmingen, werde ich zeitnah das Amt der Kreisvorsitzenden der SPD Alb-Donau aufgeben müssen. Das bedeutet zwar perspektivisch eine Neuaufstellung der Kreisstrukturen, ist jedoch noch lange keine Krise.“

In den vergangenen zwei Jahren habe er selbst miterleben und -gestalten dürfen, wie im gesamten Kreisverband ein Generationenwechsel angestoßen wurde. Über das gesamte Kreisgebiet hätten jüngere Genossinnen und Genossen Verantwortung vor Ort übernommen und auch alte Gräben überwunden. „Ich bin mir deshalb sicher, dass wir diese Entwicklung gegebenenfalls auch ohne mich persönlich weiter vorantreiben können und die SPD unabhängig von einzelnen Profilen weiterhin starke Arbeit im Kreis und in den Gemeinden leisten wird.“ Persönlich werde er dabei aber auf jeden Fall für eine geregelte Übergabe sorgen und dem Kreisverband weiterhin mit Rat und Tat zur Seite stehen.