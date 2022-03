Jahreshauptversammlung für 2019 bis 2021 des Sportclub Nasgenstadt

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Tobias Reinhardt, der den Verein SC Nasgenstadt bis 2018 bereits mehrere Jahre geführt hat, ist am Samstag, den 19. März, in der Gaststätte Wolfert in Ehingen zum 1. Vorsitzenden gewählt worden. Annika Benz, die seit 2018 das Amt der 1. Vorsitzenden bekleidete, hat sich aus beruflichen Gründen nach vier Jahren nicht mehr dafür zur Verfügung gestellt, bleibt aber als Beisitzerin im Vereinsvorstand aktiv. Dominik Kloker ist neuer Kassier und ersetzt Sandra Stahr, die seit 2017 die Finanzen des Vereins betreute. Stahr erklärte sich bereit, ihren Posten kommissarisch noch einige Monate weiterzuführen, da ihr Nachfolger ab April einen mehrmonatigen Auslandsaufenthalt plant. Denise Russ, bisherige 2. Vorsitzende des SC Nasgenstadt, wurde zur neuen Schriftführerin gewählt und ersetzt damit Joachim Schultheiß. Ins Amt der 2. Vorsitzenden rückt Ines Patzke nach. Patzke gehört dem Vorstand als Beisitzerin bereits mehrere Jahre an. Alexander Peter wurde von der Versammlung als Beisitzer wiedergewählt. Kassenprüfer für zwei weitere Jahre sind Eberhardt Glöckler und Kurt Glatthaar.

Eine einwandfreie Kassenführung bescheinigte Glöckler der Kassiererin für alle drei Berichtsjahre. Die Vereinsguthaben sind während der Pandemiezeit sogar etwas angewachsen. Von Aktivitäten seit Frühjahr 2020 konnten sowohl der Abteilungsleiter Gymnastik, Alfred Schneider, als auch der Leiter der Abteilung „Spiel & Spaß mit Hund“ nicht viel berichten. Zwei mehrtägige Radtouren der Männergymnastikgruppe „Graddler“ konnten trotz Pandemie stattfinden.

Auf Antrag von Brigitte Patzke wurde eine Satzungsänderung mit 22 Ja-, bei einer Nein-Stimme und sechs Enthaltungen beschlossen. Auf Antrag kann die Mitgliederversammlung in Zukunft eine Vergütung des Arbeitsaufwands von Vorstandsmitgliedern in Form einer Ehrenamtspauschale genehmigen. Möglich ist dies laut Satzung nur, wenn es die finanzielle Situation des Vereins zulässt.

Mehrere Mitglieder wurden für ihre langjährige Mitgliedschaft geehrt. Für 30 Jahre: Franz Borst, Bernhard Heinrich, Franz Knaisch, Albert Maucher, Birgit Traub und Franz Traub. Für 15 Jahre: Werner Amann, Elisabeth Bausenhart, Ute Buddenhagen, Raimund Filkorn, Annika Gnann, Marcel Haupt, Hede Marie Hauser, Maximilian Hauser, Jana Heinrich, Anita Kisatzik, Andreas Kneer, Ute Kopf, Dominik Kristek, Peter Kunath, Thomas Lerch, Stefan Maucher-Hahn, Manfred Ratzinger und Doris Zimmermann.