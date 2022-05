Jahreshauptversammlung des Sportschützenverein Ehingen

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Der Sportschützenverein Ehingen veranstaltete am 29. April seine 44. und 45. ordentliche Jahreshauptversammlung für die Jahre 2020 und 2021 im Schützenhaus in Ehingen.

Zu Beginn der Veranstaltung begrüßte der Oberschützenmeister und 1. Vorstand Peter Kurz die anwesenden Mitglieder und bedankte sich in seinem Jahresbericht bei diesen für die Unterstützung in den vergangen Jahren. Auch wenn die letzten beiden Jahre aufgrund von Corona schwierig waren, blickte er positiv in die Zukunft. Ihm folgten die Jahresbericht des Schatzmeister, der Kassenprüfer und des Sportleiters.

Im Anschluss an die Jahresberichte, wurden der Vorstand, der Schatzmeister und der gesamte Ausschuss von den Mitgliedern entlastet.

Bei den nachfolgenden Wahlen wurde zuerst für das Jahr 2020 und anschließend für das Jahr 2021 gewählt. Für das Jahr 2020 wurden gewählt: Axel Häußler als 1. Schützenmeister, Camilla Knöbl als Jugendleiterin und Christian Hungerbühler als Pistolenrefernt. Für das Jahr 2021 wurden gewählt: Peter Kurz als 1. Vorsitzender (Oberschützenmeister), Ingo Hassel als Schatzmeister, Karl-Heinz Knöbl als 2. Schützenmeister, Simon Knöbl als Sportleiter, Tanja Knittel als Schriftführerin, Manuel Fabro als Pressewart, Michael Leicht als Geräte- und Gebäudewart und Gerhard Knittel als Seniorenreferent.

Bei den Anträgen wurde einstimmig die Renovierung vom Dach des Schützenhauses beschlossen. Momentan werden die Schießstände des Vereines auf vollelektronische Anlagen umgebaut.