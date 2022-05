Jahreshauptversammlung beim SV Granheim

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Der SV Granheim lud am Freitag, den 13. Mai zur Jahreshauptversammlung ins Sportheim der Albhalle ein. Nach Begrüßung der Gäste und der Totenehrung durch Markus Platt, berichtete Marcel Wohlleb kurz von den Veranstaltungen des Jahres 2021. Der Verein konnte wieder eine Jugendfreizeit auf Burg Derneck anbieten an der 35 Kinder teilnahmen. Im August fand ein Elfmeterturnier statt, bei dem neun Mannschaften aus den unterschiedlichsten Abteilungen antraten. Am 11. September führte der Verein einen Wäs-Verkauf im Backhaus durch. Hierbei wurden alle Bestellungen pünktlich ausgegeben. Der Tag des Kinderturnens am 13. November bot Kindern die Möglichkeit, sich an acht Stationen in der Alb-Halle zu bewegen und eine Medaille und Urkunde zu erhalten.

Nun fiel das Augenmerk auf die in diesem Jahr noch geplanten Veranstaltungen. So wird nach langer Pause am 25. und 26. Juni wieder ein Backhausfest in Granheim veranstaltet. Samstags tritt eine Schlagerband auf, am Sonntag spielen „Dreier-Blech und Quetsche“ und der MV Mundingen. Ein Elfmeterturnier ist für den 1. Juli angesetzt. Am 10. und 11. September wird der SVG auf der Kirbe in Ehingen Wäs, Pizza und Brot verkaufen. Die Jugendfreizeit auf Burg Derneck wird vom 16. bis 18. September durchgeführt. Die Teilnahme am Tag des Kinderturnens und die Ausrichtung eines Hallenturniers bleiben vorerst offen. Den Abschluss des Jahres 2022 bildet dann die Weihnachtsfeier am 17. Dezember, die hoffentlich wieder stattfinden kann.

Der anschließende Bericht des Vorstands für Finanzen, Matthias Grab, zeichnete ein erfreuliches Bild. Der Verein steht, trotz aller Widrigkeiten durch die Corona-Pandemie, finanziell auf sicheren Beinen. Die Mitgliederzahl des SV Granheim ist mit über 600 Mitgliedern weiterhin stabil. Die Kassenprüfer bestätigten Matthias Grab eine vorbildlich geführte Kasse. Die Entlastung der Kassenprüfer und der Vorstandschaft erfolgte einstimmig.

Bei den Wahlen wurden Christoph Späth (Sportbetrieb), Julia Auerswald und Simon Frenz (Kassenprüfer) und Ralf Meyer, Michael Reiser und Andreas Rapp (Beisitzer) ohne Gegenstimmen in ihren Ämtern bestätigt. Der Vorstand für Öffentlichkeit blieb mangels Kandidat unbesetzt. Die Abteilungsleiter wurden einstimmig wiedergewählt.

Abschließend bedankte der Vorstand sich bei allen Beteiligten. Ein spezieller Dank ging an Else Broß und Bettina Uhl für ihre langjährige Tätigkeit im Verein.