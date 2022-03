Jahreshauptversammlung 2021 Motorradclub Volkersheim e.V.

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Die Clubmitglieder trafen sich am Samstag, den 19. März 2022 im Dorfgemeinschaftsraum in Volkersheim. Der erste Vorstand, Florian Scheffold konnte insgesamt 27 Mitglieder begrüßen.

Scheffold eröffnete die Versammlung und hieß alle Zuhörer, insbesondere Ortsvorsteherin Sabine Hecht willkommen. In der letzten Jahreshauptversammlung haben sich die Mitglieder gewünscht, dass ein Winterzauber im Dezember 2021 ausgerichtet werden solle. Dieser wurde jedoch aufgrund der rapiden Zunahme der Inzidenzen ab November abgesagt. Bei seinen Kollegen in der Vorstandschaft und auch bei allen Mitgliedern bedankte sich Scheffold und verwies darauf, dass auch in den schwierigen Zeiten die Mitglieder dem Club treu blieben. Insgesamt habe der Club im Moment 104 Mitglieder, so Scheffold.

Nach dem Bericht des ersten Vorstands folgten die Berichte der weiteren Vorstandsämter. Martin Betz, als Kassier blickte auf ein solides Vereinsjahr zurück. Die Verluste der letzten zwei Pandemiejahre konnten finanziell ausgeglichen werden, so Betz. Die Kassenprüfer Daniel Jerg und Tim Laitenberger haben den Kassenstand geprüft und konnten keine Ungereimtheiten und eine sehr gute Kassenführung feststellen.

Schriftführer Martin Dunkl informierte die Anwesenden über die Vorstandssitzungen im letzten Vereinsjahr. In der Vorstandschaft wurde ein Frühjahrsputz organisiert, welcher Anfang März durchgeführt wurde. Dunkl verwies noch auf den 28. Mai 2022. An diesem Tag veranstalte der Club ein Frühlingsfest. Knapp zwei Monate später finde dann die Sommerhütte statt. Zuletzt gab Dunkl bekannt, dass gerade eine Homepage im Aufbau sei, die man bereits aufrufen könne.

Sportleiter Christian Blersch hob die vielen gefahrenen Fahrradkilometer der Mitglieder hervor. Hans-Martin Frech fuhr mit seinem E-Bike stolze 4500 Kilometer. Verkehrsleiterin Ilona Hecht konnte von drei größeren Ausfahrten berichten. Hierbei war eine viertägige Ausfahrt nach Tisens (Südtirol) mit 900 Kilometern das Saisonhighlight. Der fleißigste Biker war Hans-Martin Frech mit seinen drei Motorrädern. Er fuhr alleine knappe 9500 Kilometer diese Saison. Er bekam von Verkehrsleiterin Hecht einen Gutschein überreicht. Die weiteren Plätze zwei und drei belegten Hans Hecht und Arthur Ried. Sie bekamen ebenfalls Gutscheine überreicht.

Ortsvorsteherin Sabine Hecht schlug die Entlastung der Vorstandschaft vor, dieser wurde einstimmig durch die Anwesenden entlastet.