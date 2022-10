Jahresausflug Jugendfeuerwehr Rißtissen

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Am 1. Oktober stand der lang ersehnte Jahresausflug der Jugendfeuerwehr auf dem Plan. Dieses Jahr stand als Ausflugsziel das Technikmuseum in Sinsheim und der Fernsehturm in Stuttgart auf dem Programm.

Wir hatten alle einen riesigen Spaß, die neue und alte Technik zu bestaunen und hautnah zu erleben. Highlight waren die im Museum ausgestellten Flugzeuge einmal zu betreten und von innen anzusehen. Nach dem Mittagessen ging es noch in einen 3D-Film – Hubble, dieser erzählte die Geschichte über ein Weltraumteleskop. Anschließend sind wir auf den Fernsehturm Stuttgart mit seinen stolzen 216,6 Metern gefahren. Oben angekommen hat der Wind ordentlich durch die Haare gefegt und den ein oder anderen gezwungen eine Mütze aufzuziehen. Von der Aussichtsplattform konnte man wunderschön einen Blick auf den Canstatter Wasen und den Flughafen Stuttgart ergattern. Auf dem Heimweg sind wir dann anschließend in Öpfingen bei der Pizzeria „La Locanda“ lecker essen gegangen und haben diesen wunderschönen Tag abgerundet.