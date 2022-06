Jahresausflug der Eschengeister

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Am Samstag, den 11. Juni führte der diesjährige Jahresausflug die Eschengeister aus Ehingen nach Stuttgart. Dort bekamen sie im Mercedes-Benz-Museum einen faszinierenden Einblick in die Geschichte des Automobilherstellers. Danach ging es mit dem Bus weiter nach Besigheim. An Deutschlands schönster Weinsicht gab es, bei traumhaftem Wetter, verschiedene Weine und Snacks zur Verkostung. Zum Schluss dieser Wanderung ging es für die Narrengruppe an Bord der NeckarCaptain, die von Besigheim bis Marbach schipperte, wo bereits der Bus wartete und die Eschengeister wieder zurück in die Ehinger Heimat brachte.