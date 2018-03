Jäger pflanzen Baum des Jahres

Tradition bei der Ehinger Jägervereinigung seit vielen Jahren ist es, immer in der Gemeinde, in der ihre Jahresversammlung stattfindet, einen Baum zu pflanzen, meist den Baum des Jahres. In diesem Jahr ist es eine Esskastanie, beim Spielplatz hinter der Schule in Berg hat sie ihren Platz gefunden. Ortsvorsteher Norbert Zimmermann, Kreisjägermeister Johann Krieger, sein Stellvertreter Heinz Braun und die Hegeringleiter der fünf Hegeringe, die zur Jägervereinigung Ehingen gehören, haben am Freitagabend vor der Versammlung zusammen den Baum gepflanzt.