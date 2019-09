Irres Spiel: TSG und Neufra spielen 4:4

In einem vorgezogenen Spiel in der Fußball-Bezirksliga hat sich die TSG Ehingen mit 4:4 (2:2) vom FV Neufra getrennt. Das Spiel fand in der Jubel-Arena unter Flutlicht statt und hatte vor allem zwei Dinge: einen hohen Unterhaltungsfaktor und einen mit drei Toren überragenden Ehinger Stürmer Valentin Gombold.

TSG Ehingen – FV Neufra 4:4 (2:2). - Tore: 0:1 Robert Henning( 31.), 1:1 Valentin Gombold (37.), 1:2 Fabian Brehm (40.), 2:2 Valentin Gombold (43.), 3:2 Marco Wasner (48.), 3:3 Daniel Deli (55.), 4:3 Valentin Gombold (75.), 4:4 Robert Henning (85.). - Aus Ehinger Sicht kann man das 4:4 vom Donnerstagabend verschieden bewerten: Entweder, die TSG Ehingen hat ihren ersten Sieg verschenkt, oder: Mit dem ersten Punktgewinn ist ein Anfang gemacht. Gleich von Anfang an war zu sehen, dass die Gäste sehr stark im Spiel nach vorne waren. In den ersten 20 Minuten hatte der FV Neufra spielerische Vorteile und zweimal rettete Torhüter Mathias Grab bei gefährlichen Situationen. Nach dieser Anfangsphase übernahm die TSG zunächst das Kommando, ließ aber zwei klare Torchancen aus. In der 25. Minute setzte Valentin Gombold einen Kopfball an die Querlatte. Und plötzlich war Neufra wieder da und ging in der 31. Minute durch einen Schuss ins lange Eck durch Robert Henning in Führung. Valentin Gombold nutzte sechs Minuten später eine Verwirrung in der Gästeabwehr zum 1:1. Schön herausgespielt war das 1:2, das Fabian Brehm im Nachschuss erzielte. Und erneut glich Valentin Gombold kurz vor Seitenwechsel aus. Marco Wasner brachte in der 48. Minute die Gastgeber erstmals in Führung. Nur wenige Minuten später glich Daniel Deli durch Kopfball erneut aus. Man merkte nun, dass die TSG Ehingen mehr wollte. Zunächst scheiterte Marc Steudle am Riedlinger Torhüter. Nach dem 4:3 durch Valentin Gombold konnten die Gäste erneut ausgleichen.

TSG-Trainer Joachim Oliveira sagte nach dem Spiel: „Wir hatten in der Abwehr Abstimmungsprobleme und diese Situation nutzte ein Robert Henning sofort aus. Unsere Strafraum-Besetzung war schlecht. Die Zuschauer haben jedoch ein gutes Spiel gesehen, in dem beide Mannschaften versuchten, nach vorne zu spielen“.